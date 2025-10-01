Christoffersson om inhoppet: "Finns något större än ishockey i bakhuvudet"

Robin Christoffersson fick ersätta Pontus Eltonius i kassen och svarade för en stabil insats. Foto: Rickard Johnston

Familjen går i väntans tider och frun har gått sex dagar över tiden. Mot Karlskoga fick Robin Christoffersson oväntat hoppa in i andra perioden efter att Pontus Eltonius fått ett skott på hjälmen. Ett tidigt insläppt mål – sedan spikade Christoffersson igen helt. – Skönt. Jag tycker att det kändes bra, men det är klart att det finns något som är större än hockeyn som ligger i bakhuvudet just nu, säger målvakten.

Robin Christoffersson följde inte med till Västerås och åker inte med laget till bortamatchen mot Modo på fredag med anledning av familjesituationen. Mot Karlskoga satt målvakten på bänken – men fick hoppa in i hetluften i andra perioden.

– Pontus fick lite strul i slutet av första. Egentligen var det ingenting farligt utan mer en säkerhetsåtgärd, men det är sådant som stör under matchspel, säger Christoffersson om skottet som träffade Eltonius rakt i masken.

Du var redo att hoppa in?

– Det är jag alltid, annars ska jag inte vara med på bänken.

"Steppar upp ordentligt"

Christoffersson fick något av en mardrömsstart med ett insläppt mål redan efter 44 sekunder men sedan höll han tätt och gav Vimmerby Hockey chansen att ta sig tillbaka i matchen.

– De har en hel del lägen i andra perioden men jag tycker att det känns bra för egen del. Sen steppar vi upp ordentligt i och det blir inte lika mycket att göra i tredje. Karlskoga har några lägen som jag får agera på, men det kändes lugnt.

Lite av en revansch efter sex insläppta mål mot Kalmar?

– Ja, absolut. Jag tyckte att mitt spel att då också men det var svåra puckar som gick in. Det är aldrig roligt att släppa in sex mål men det känns skönt att få studsa tillbaka nu.

Domaren kom fram

På isen var han lugnet själv. Men hur går det egentligen att hålla tankarna på ishockey när familjen väntar sitt första barn och frun har gått sex dagar över tiden?

– Det är lätt att försöka koppla bort och bara fokusera på pucken. Men jag hade en situation där domaren kom fram och frågade hur det gick hemma… Så ja, det är klart att jag lägger fullt fokus på matchen men självklart är det något som ligger i bakhuvudet hela tiden. Det är lite större än ishockeyn just nu, säger Robin Christoffersson.

Han stannar hemma i Vimmerby när lagkamraterna åker upp till Örnsköldsvik för möte med Modo på fredag.

– Då får grabbarna klara sig själva, men det gjorde de ju jättebra mot Västerås borta. Vi får heja på dem hemifrån.