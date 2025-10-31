Efter mardrömmen på Hovet: "Inget godkänt resultat"

Halloween är här. Otäckt blev det också för Vimmerby Hockey i Stockholm. – Starten sätter tonen för hela prestationen, säger VH-tränaren Eric Karlsson efter 8-1 borta mot AIK.

Fredag den 31 oktober 2025 bör raderas ur minnesböckerna om Vimmerby Hockey. Besöket på Hovet landade i att varenda supporter som tagit sig till huvudstaden nog ville krypa ur sitt eget skinn.

Spelarna var inte heller särskilt stolta när man lämnade den klassiska rinken i Stockholm.

AIK åtta, Vimmerby ett.

En total förnedring i 60 minuter.

– Alla är besvikna på prestationen, inget snack om saken. Det är inte ett godkänt resultat, säger Vimmerbytränaren Eric Karlsson.

"Sätter tonen för hela prestationen"

Det gick att ana på förhand att AIK skulle komma ut hårt. Att det skulle stå 10-0 i skott och 2-0 i mål när det närmade sig matchens första powerbreak hade nog ändå ingen förutspått.

– Starten sätter tonen för hela prestationen. Vi kommer ut med mössan i hand och låter AIK köra med oss. Jag tycker inte att de gör så mycket bra, men de får utdelning på oss. Sista tio i första är helt okej och starten i andra med.

Men därefter gick det snabbt. 3-0, 4-0 och 5-0 kom innan någon knappt hunnit blinka.

Övervägde ni en timeout där?

– Vi var bara någon avblåsning från powerbreaket. Vi försökte vänta in det, men det ringde både en och två gånger innan det kom. Vi hade kunnat göra det och tankarna fanns där.

"Ingen är nöjd med det"

Vid sådana här underlägen vet alla idrottsmänniskor vad som gäller. Spela för klubbmärket, spela för hedern och skäm inte ut dig. Vimmerby stoppade väl blödningen något, men till slut vann AIK med 8-1.

– Ingen är nöjd med det. Inte killarna, inte vi. Men vi har krigat hårt i alla matcher och den här insatsen definierar oss inte tycker jag. Nu handlar det om hur vi studsar tillbaka på söndag.

Claes Endre, den ratade målvakten som fått ett korttidskontrakt, gjorde sin första match på väldigt länge och fick liksom hela Vimmerby en hemsk afton.

– Jag tycker ändå Claes ger oss förutsättningar. Han gör några bra saves i början och ger oss möjligheten. Vi har 100 000 beslut ute på planen höll jag på att säga som inte är tillräckligt bra. Klart att Claes hade velat göra saker annorlunda, men det är noll som ligger på honom. Han har varit fantastisk för oss hela vägen och det är vi andra spelare och ledare som ska ge honom bättre förutsättningar. Claes är ett riktigt proffs och sjukt starkt mentalt. Pontus (Eltonius) har matchats hårdast i hela ligan, så vi måste ha huvudet med oss.

Wennström kan vara tillbaka

Vimmerby har nu förlorat sex av sju bortamatcher i Hockeyallsvenskan.

– Det är lätt att känna det som ligger närmast och prestationen här var inte bra nog, men i övrigt har prestationerna varit bra. Vi har Oskarshamn och Nybro i närtid. Vi får bygga vidare, dra lärdom och inte dra för stora växlar av det.

Hur laddar ni om för en ännu viktigare match på söndag?

– Varje match gäller tre poäng och ger tre poäng oavsett resultat. Det handlar om tre poäng på söndag också. Vi hade ett kort möte efter matchen där vi talade ut om vad som hände och vad vi ska göra nästa gång. Nu har vi pratat färdigt om denna match och ska samla kraft inför söndag.

Martin Pärna är helt utesluten från spel mot Troja. Däremot finns förhoppningar om Kevin Wennström.

– Hårdstam (Theo) spelar också och det finns en förhoppning om att få med Oscar Davidsson också.

Så det är ingen panik nu?

– Nej, inte här och nu. Men det kan hända det ena och det andra, så vi får ha koll på läget och vara redo.

Elliot Ekefjärd gjorde Vimmerbys tröstmål, om någon nu bryr sig om det.