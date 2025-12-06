Fredriksson om galna matchen: "Stort för laget och grabbarna"

Det blev en galen historia mellan Vimmerby och Modo på fredagskvällen. VH tappade 3-0 till 3-3 – men lyckades ändå vinna i förlängning mot storklubben. – En seger mot Modo är stort för laget, för grabbarna och för VH som förening, säger assisterande tränaren Stefan Fredriksson.

Vimmerby hade 2-0 med sig efter den första perioden. Modo dominerade sedan den andra och tränarduon i Vimmerby valde då att ta en timeout knappt halvvägs in i akten.

25 sekunder senare kom 3-0 genom Isak Hansen.

En timeout som inte kan beskrivas som något annat än lyckad.

– Vi kände där i andra att vi blev små och ängsliga. Vi var lite stressade och vi ville lugna ned det samt gjuta mod i grabbarna igen om att våga spela. Att vi gör 3-0 bytet efter var ju en slump, men får oss att se bra ut, säger VH:s assisterande tränare Stefan Fredriksson.

Modo hittade emellertid ändå en väg in i matchen och reducerade till 3-1. Direkt i upptakten på den tredje kom också två blixtsnabba mål och plötsligt var det 3-3 på matchtavlan.

– Det kan gå snabbt i den här sporten. Modo är desperata och tar pucken mot mål. 2-3-målet så täcker vi ett avslut och pucken går till deras spelare i sekvensen efteråt. 3-3 är ett vinkelskott på chans, men har man desperationen så trillar pucken in. Jag tycker ändå att vi tacklar det bra mentalt.

"Redan bränt vår timeout"

Vimmerby stoppade blödningen, höll 3-3 tiden ut och kunde sedan avgöra med 4-3 genom Elias Lindgren i förlängningen.

– Seger mot Modo, även om det är efter overtime, är stort för laget, grabbarna och VH som förening. Vi hittar väg att vinna och framför allt på sättet vi gör det. Med starten i tredje, där vi släpper två snabba och redan har bränt vår timeout så vi inte har det kortet att dra, är det starkt. Modo har mycket spel och trycker på, men vi är trygga i vårt försvarsspel och spelar uppoffrande.

Modo är förvisso inget topplag i powerplay, men har förstås otroligt skickliga spelare i spelformen. Vimmerby stod emot och har förbättrat sig i numerärt underläge den senaste tiden.

– Det är jätteviktigt. Det har varit svajigt i både powerplay och boxplay över hela säsongen, men nu har vi en positiv utveckling och det ger oss mer poäng framöver.

"Getingbo länge"

Det är otroligt jämnt i den hockeyallsvenska tabellen. Från Almtuna på sjundeplatsen ned till Västerås på trettondeplatsen skiljer endast två poäng.

– Det har varit ett getingbo länge. Det är en klyscha, men vi tar en match i sänder. Två poäng här betyder lika mycket som i alla andra matcher. Jag kollar inte på tabellen och vi fokuserar på det dagliga.

Nu väntar Nybro i ett derby på söndag. Ett Nybro Vimmerby har haft svårt för under tiden i Hockeyallsvenskan.

– En rolig match. Det har varit två tajta och jämna matcher och det är som du säger viktiga poäng på spel. Vi får suga på den här karamellen nu och ta nya tag.