VH presenterar ny värvning: "Smart och modig"

Hugo Lejon har gjort fyra mål och åtta poäng för Västerås IK under säsongen. Nu har han skrivit på ett tvåårsavtal med Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

Vimmerby Hockey har gjort klart med forwarden Hugo Lejon. 20-åringen har skrivit på ett tvåårsavtal med klubben. – En hungrig spelare, säger sportchefen Pelle Johansson.

Uppgifterna sipprade ut redan under gårdagen och nu har Vimmerby Hockey presenterat 20-årige Hugo Lejon.

Forwarden kommer närmast från spel i Västerås IK där han varit utlånad från Brynäs IF och har skrivit på ett avtal som sträcker sig över två år.

– Hugo har rätt intensitet och ett spel som passar oss. En hungrig spelare med stor utvecklingspotential. Smart och modig, det gillar vi, säger sportchefen Pelle Johansson till klubbens sociala medier.

Den högerfattade forwarden har gjort åtta poäng på 25 matcher med Västerås IK under säsongen. I fjol svarade han för elva poäng på 17 matcher i Karlskoga.