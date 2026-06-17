Ännu en Sandströms Trophy utan Vimmerby: "Får ingen förklaring"

Modemogulen Mikael Sandström skulle gärna ha med Vimmerby Hockey i Sandströms Trophy. Till höger sportchefen Pelle Johansson. Bilden är ett montage.

Precis som förra året blir det en Sandströms Trophy. Precis som förra året tycker modemogulen Mikael Sandström att det är konstigt att Vimmerby Hockey inte vill vara med. – Jag får ingen förklaring, säger han.

Idén hade funnits i närmare 20 år när Mikael Sandström, ägare av modekedjan Sandströms, fick till en Sandströms Trophy med fyra lag år 2017. Då var utöver Vimmerby även Västerviks IK, Vita Hästen och Tranås AIF.

På samtliga orter har Sandströms butik. Förra året uppväckte modemogulen försäsongsturneringen igen och då gjorde VIK och TAIF upp.

Mikael Sandström var då besviken över att inte Vimmerby Hockey var med. Historien har upprepat sig även 2026. Det blir en Sandströms Trophy, med 50 000 kronor i prispengar, men utan Vimmerby. I stället är det VIK, TAIF och Vita Hästen som gör upp.

– Jag tycker att det är tråkigt att inte Vimmerby är med i år heller. Det finns en stark möjlighet att Vimmerby skulle kunna ta hem prispengen också. Det är lite mer nerv än i en vanlig träningsmatch och troligen drar det lite mer åskådare också. Det går att tjäna lite pengar på det och det är så de andra lagen har resonerat. De ser fram emot turneringen, säger Mikael Sandström.

Vad har du fått för förklaring?

– Jag får ingen förklaring. Antingen har vi varit ute försent eller för tidigt. Vi diskuterade det här när vi skrev sponsorkontraktet förra året och då lät det som att man skulle se positivt på turneringen. Det är väl olika anledningar, för mig okända, som gör att de har tackat nej.

Prispengarna spelar mindre roll

Vår tidning valde att ställa frågan till Pelle Johansson, sportchef i Vimmerby Hockey, kring varför man inte vill delta i turneringen. Sandströms har klädbutiker på flera orter, men har sin bas i Vimmerby.

– Det är så att vi har sju träningsmatcher inplanerade. Ska vi av de sju matcherna möta tre Hockeyettan-lag, så blir det inte bra. Inte för att låta kaxig, men vi behöver möta allsvenskt motstånd. Vi har många nya spelare och behöver testa mot det motstånd som kommer komma i serien. Vi kommer möta Västervik i en träningsmatch ändå och har därför redan ett Hockeyettanmotstånd, säger han.

Att det finns prispengar att hämta spelar mindre roll, menar Pelle Johansson.

– Klart en sådan här turnering är lockande, men det är inte pengarna som är drivkraften egentligen. Utan att låta kaxig är det viktigare för oss med kvalitet före kvantitet eller pengar. Vi behöver de här tuffa matcherna även på försäsongen för att vara redo.

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Gillar själva tanken

Dock gillar han själva idén med Sandströms Trophy.

– Men det vore tufft för oss om två till tre matcher av våra sju blev mot Hockeyettanmotstånd. Det blir inte riktigt bra.

Kan det bli aktuellt att vara med i turneringen i framtiden?

– Ja, det skulle jag jättegärna vilja vara, men samma fråga kan väl ställas till Linköping också. De har Sandströms där också. Man kanske kan hitta en annan typ av upplägg, som de har på Visby när de har sina turneringar där eller som det är i Sundsvall kring SCA-cupen. Lite mer komprimerat på något sätt, då vore det enklare för oss. Nu är det tufft att få ihop det.

Årets Sandströms Trophy kommer avgöras kring månadsskiftet augusti-september.