Hängmatchen kunde inte ge större försprång: "De gör oss sämre"

En av Vimmerbys två hängmatcher gentemot Västerås och Troja-Ljungby var kvällens mot Björklöven. Tabellettan vann med 4-1 efter tre mål i den tredje perioden. – Vi förlorar mot ett bättre ishockeylag. De gör oss sämre, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey har haft en fördel gentemot övriga två bottenlag med två matcher färre spelade. Nu är det bara en. Detta på grund av att en av hängmatcherna spelades i VBO Arena under lördagskvällen.

Då kunde Vimmerby inte stjäla någon poäng från serieledande Björklöven. Gästerna vann med 4-1 efter att ha gjort tre mål i den sista perioden.

– Vi förlorar mot ett bättre ishockeylag. De gör oss sämre tycker jag. Vi får kämpa hårt i spelet med pucken, de ligger över oss och vi får inget flow med pucken. Deras 2-1-mål är bara att applådera. Det är ett snyggt hockeymål. Sedan kommer 3-1 snabbt och då blir det tufft att komma tillbaka. Vi får inget riktigt bett. Jag tycker inte vi lägger oss ned och dör. Isac Andersson täcker skott med ryggen med 30 sekunder kvar. Det är karakteriserande, säger VH-coachen Eric Karlsson.

Efter ett långt byte i egen zon åkte Jakob Karlsson ut för fasthållning med 56 sekunder kvar av andra perioden. 38 sekunder in på den tredje kunde Vimmerby inte stå emot Björklövens powerplay och det 2-1-målet blev väldigt matchavgörande.

– Den blir tuff. Vårt PK var bra i går och bra innan det också. Det är ett pass över centrallinjen, ett direktslagskott och sedan öppet mål på bortre. Hade vi kunnat hålla ihop det i fem, sex minuter så faller pressen över på Björklöven, men nu får de ett till snabbt i stället.

Det lät som att VH-lägret hade åsikter om själva utvisningen.

– Jag har inte sett den i efterhand. Vi har några onödiga utvisningar, men den här var i egen zon, så jag kan inte säga något om det.

"Försöker spela för varandra"

Björklöven hade en dominant period i öppningsakten, men annars höll VH rätt jämna steg med tabellettan första 40.

– Jag är jättenöjd med hur vi arbetar och försöker spela för varandra. Jag är nöjd med hur vi sitter ihop och vi kväver ganska mycket av deras möjlighet till spel.

Bekymret var att Björklöven lyckades ännu bättre med just den detaljen. Björklöven, som torskade mot Nybro i går, såg ut som uppretade bålgetingar och satte ofta en stenhård press på Vimmerby.

– Vi spelar ett intensivt spel som kräver mycket av oss. Vi lyckas inte spela förbi dem och får inte flow. Då blir det jobbigt för oss. Jag tycker ändå vi håller ihop det och försöker, men puckspelet var inte där i dag.

"Rätt eller fel får man se i efterhand"

Trots en intensiv vecka, med tre matcher på fyra dagar, valde VH-ledningen inte att rotera. Elliot Ekefjärd lämnades på läktaren i samtliga veckans fajter.

– Tankegångarna går att vi försöker ställa upp med det lag vi tror ska vinna matchen varje gång. Om det är rätt eller fel får man alltid se i efterhand, men vi spelar de spelarna vi tycker är bäst.

Vimmerby hade betydligt svårare att skapa målchanser i numerärt överläge under lördagen jämfört med fredagen. I åtanke ska man då förstås ha att Björklöven har knappt 87 procent i spelformen. Filip Fornåå Svenssons 1-1-mål kom i powerplay.

– Det är viktigt att få den kassen får man ändå säga. Ibland är det sådär att spelet inte behöver stämma. Man gör en kasse och får gå in med 1-1, men Björklöven är bra där också. Klart man ändå önskar lite mer och vi får ändå chansen vid 1-3. Men vi har gjort tre på två matcher och PK var också bra i går och i dag.

Resa norrut väntar

Nu väntar en ledig söndag för Vimmerby innan man tränar på måndag. Natt mot tisdag ger man sig ut norrut. Extremt tuffa bortamatcher mot Björklöven och Modo står på schemat.

– Vi kommer spendera tisdag, onsdag, torsdag och fredag uppe i norr. Vi kommer ha vårt tillhåll i Ö-vik och kommer kunna träna jättebra. Vi får jättebra förutsättningar och nu handlar det om att älska läget. Vi har tolv matcher kvar och alla matcher är tuffa. Vi har ett bra utgångsläge och vi är på en bra plats i gruppen. Vi har tagit poäng tre matcher i rad innan den här. Nu handlar det om att skruva på små saker och få ut lite mer av varje gubbe.