Tränaren efter fystesterna: "Över förväntan"

Måndagen den 3 augusti samlades det Vimmerby Hockey som ska göra klubbens tredje säsong i Hockeyallsvenskan. Dagen inleddes med fystester ute på Ulfveskog i Södra Vi. – Genuint jättekul. En bra förstadag, säger tränaren Eric Karlsson.

Vimmerbysonen, som går in på andra säsongen som tränare för moderklubben, gillade vad han fick se i augustivärmen.

– Vi har kört våra tester och stuvat om dem lite eftersom "Lollo" (Cronwall) har kommit in och likaså William (Lindgren). De som klarar det får gå på is direkt och övriga får stå över några pass och köra ett enskilt program, berättar Eric Karlsson.

Hur hade spelarna skött sommarträningen då?

– Överlag var det väldigt bra resultat. Det var över förväntan och vi är jättenöjda.

Totalt var det två stycken som inte nådde den förväntade nivån. Vilka vill Karlsson inte avslöja.

– De låg precis på gränsvärdet, så det är positivt, men det är två stycken som får stå över ett ispass.

"Genuint jättekul"

Tränaren ser verkligen fram emot den här dagen när alla ska träffas för första gången.

– Geunint jättekul. Man är supertaggad för den här dagen och det har varit en bra förstadag. Allt känns möjligt och hoppfullt en sådan här dag och vi har stor tro till det vi ska göra.

Hur ser du på det här laget som du och Pelle (Johansson) byggt ihop?

– Det är spännande tycker jag. Vi har fått behålla mycket på backsidan och har en bra grund där. Vi fick behålla Hurtig (Arvid) och fick tag i Nick (Bochen) ett år till. På målvaktssidan har vi ett känt ansikte i "Rydda" (Tomas Rydén) och han känns superladdad. Det är en erfaren målvakt och så har vi Isak (Sörqvist) som har stor potential.

På forwardssidan har de stora förändringarna skett. Bland annat har man dumpat både Jakob Karlsson och Isac Andersson, med ett långt förflutet i klubben. Även förra årets tilltänkta spetsvärvningar Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson är borta.

– Vi har byggt om mycket forwardsmässigt och har försökt addera lite mer offensiv potential. Det finns mycket potential på forwardssidan och även en del etablerade spelare. Nu ska vi få dem att frodas här.

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Har en ny assisterande

När vi ber Eric Karlsson att peka ut några som spelare som förväntas bli nyckelpjäser lyfter han framför allt två.

– Det finns några som vi förväntar oss i större roller. Norbäck (Jesper) har visat att han kan leverera på den här nivån och är revanschsugen efter fjolåret. Hampus Karlsson har stor erfarenhet av både Hockeyallsvenskan och SHL-spel. De ska vara ett nav i gruppen vi har och de blir viktiga för oss.

Eric Karlsson har dessutom flera nya ledare vid sin sida. Bland annat Louise Cronwall som fystränare, Amanda Johansson som målvaktstränare och inte minst en ny högra hand i form av William Lindgren, som assisterande.

– Det känns jättebra. Jag känner William väl och vi fann varandra i Västerås. Han är otroligt trygg och stark i sina ledaregenskaper och duktig på att driva individuell utveckling och driva verksamhet. Vi har jobbat ihop hela senvåren och sommaren med att knåpa ihop det här.

Dessutom kommer Eric Karlsson egen far, Patrik Karlsson, in som ny materialare.

– Det blir ett bra gäng med honom, "Mulla" (Michael Milton) och "Kubiken" (Patrik Karlsson). Han får komma in och lära sig lite, och det blir kul.

Snart träningsmatch

Schemat den första veckan är fulltecknat.

– Det är en jäkligt fullspäckad första vecka med fystester, is, aktiviteter, middagar och möten. Det handlar om att komma igång och det blir full gas. Det brukar vara så och vi är trygga med den metodik vi har.

Officiell ispremiär har man på onsdag.

– Då gasar vi fullt ut och då är alla med.

Redan nästa onsdag, alltså den 12 augusti, är det försäsongspremiär för VH. Då väntar IK Oskarshamn på bortais.