VH-forwardens fina vecka belönas med plats i expertens lag

Anton Carlsson gjorde tre mål på två matcher förra veckan och tar plats i veckans lag som Fredrik Söderström har tagit ut. Foto: Ossian Mathiasson

Tvåmålsskytt och matchvinnare mot Björklöven och ett mål mot MoDo. Anton Carlsson är i god form och tar nu plats i veckans lag i Hockeyallsvenskan som TV4-experten Fredrik Söderström har tagit ut.

Vimmerby Hockey svarade för en stark Norrlandstripp med två poäng mot Björklöven och en poäng mot MoDo. En av många VH-spelare som gick i bräschen var Anton Carlsson, som verkligen har hittat formen spel- och poängmässigt under senare delen av säsongen.

Han gjorde 1–1-kvitteringen och klev fram som matchvinnare med straffläggningens enda mål i 4–3-segern mot Björklöven i onsdags. Två dagar senare skrev han in sig i målprotokollet igen när han satte 1–1 borta mot MoDo.

Han såg med tre fullträffar på två matcher till att VH bärgade tre poäng av sex möjliga i Norrland och befinner sig på säker mark i bottenstriden.

TV4:s hockeyexpert Fredrik Söderström har tagit ut veckans lag i Hockeyallsvenskan. I laget som domineras av spelare från Karlskoga och Kalmar tar Anton Carlsson plats i forwardsbesättningen med George Diaco och Liam Hawel från Kalmar HC.

Olof Lindbom, Karlskoga, tar målvaktsplatsen och Sander Volg Engebråten, Karlskoga, och Marcus Karlström, Mora, är backarna som kommer med i veckans lag. Karlskogas tränare Dennis Hall är veckans tränare.