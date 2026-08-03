Anton hjärnan bakom – VH:s omklädningsrum har fått stort lyft

Här är den nya väggen som man har byggt vid ingången.

Anton Carlsson och Patrik "Kubiken" Karlsson är mycket nöjda med hur förändringarna i omklädningsrummet blev. Foto: Simon Henriksson

Anton Carlsson har varit hjärnan bakom. Patrik "Kubiken" Karlsson musklerna. Vimmerby Hockeys omklädningsrum har fått ett ordentligt lyft inför den nya säsongen. – Det har sett likadant ut i 30 år, säger Anton Carlsson om orsaken bakom förändringarna.

Vimmerby Hockeys spelare och ledare möts av ett till stora delar nytt omklädningsrum inför den här säsongen.

– Vi har gjort helt nya bås, ny matta och målat om. De här båsen var 25 år gamla skulle jag tro. Det blir rymligare och mer plats inne i omklädningsrummet plus att det blir nytt och fräscht, säger Patrik "Kubiken" Karlsson.

Det har även blivit en ny ingång och man har byggt upp en vägg för att skärma av spelarna från eventuella störningsmoment vid själva ingången.

– Det kommer bli som en lounge här med tv och myshörna. Det har varit helt öppet här tidigare och mycket spring, så nu blir det bara för spelare och ledare i a-laget. Jag är nöjd med hur det blev. Grabbarna får vara lite mer ifred nu och det kommer inte bli lika mycket spring.

"Nytt och fräscht"

Arkitekten bakom förändringarna är VH-veteranen Anton Carlsson.

– Det har sett likadant ut i minst 30 år och det har varit snack varje år om att vi ska göra något. Nu kände vi att vi måste ta tag i det. Nu när en del andra byggnationer sker så kände vi att det var ett bra tillfälle. Vi har haft mycket hjälp av vår sponsor Polyform och sedan är det mycket ideellt arbete bakom. Spelare, ledare och materialare har hjälpt till, berättar han.

Han är nöjd med det nya utseendet.

– Jag tycker att vi har fått till en bra förändring.

Vad är det bästa?

– Att det är nytt och fräscht. Det händer något och det visar att vi vill utveckla verksamheten, när det händer lite kring faciliteterna också. Även om det bara är lite färg och nytt material, så känns det som att vi har fått bättre förutsättningarna. Jag tar inte åt mig äran för detta, det är många som har hjälpt till, men jag har varit lite drivande, säger Anton Carlsson.

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En till Patrik Karlsson

Någon särskilt stor kostnad har det inte inneburit heller.

– Det är tack vare lojala sponsorer och mycket ideellt arbete. Det har funkat klockrent och blivit jättebra.

Patrik Karlsson blir för övrigt inte den enda Patrik Karlsson som fungerar som materialare kommande säsong. Huvudtränare Eric Karlssons pappa, med samma namn, kommer också ha den rollen.