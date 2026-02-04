04 februari 2026
Uppgifter: IK Oskarshamn värvar finländsk forward

Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 04 februari 2026 14.52

Enligt uppgifter till Expressen har IK Oskarhamn förstärkt truppen. Forwarden Samuel Salonen uppges vara så gott som klar för klubben.
– Det är ett namn som har varit uppe på tapeten, absolut, säger sportchefen Arsi Piispanen.

Vimmerby Hockey tar emot IK Oskarshamn på fredag och nu har motståndarna gjort klart med en ny värvning.

Enligt uppgifter till Expressen är 25-årige Samuel Salonen klar. Den finländske forwarden kommer närmast från Jokerit i den finska andraligan där han svarat för 15 poäng på 22 matcher.

Han har tidigare gjort totalt 171 matcher i den finska högstaligan.

