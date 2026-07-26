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CENTER KLAR FÖR VH – ”SPELAR MED KRAFT”

Hampus Karlsson lämnar Oskarshamn för länsrivalen Vimmerby. Foto: Bildbyrån

CENTER KLAR FÖR VH – ”SPELAR MED KRAFT”

ISHOCKEY 26 juli 2026 08.30

Vimmerby Hockey väntas släppa en hel del nyheter inför att truppen samlas inom kort. Idag gick klubben ut med rekryteringen av centern Hampus Karlsson.

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25-årige Hampus Karlsson slog igenom i Kalmar i Hockeyettan för ett antal säsonger sedan och gick faktiskt direkt till SHL efter sejouren i KHC. Sedan dess har han varit IK Oskarshamn trogen i två säsonger i Allsvenskan. Förra året hade Karlsson en defensiv roll och det blev det 13 poäng på 51 matcher och -11.

Karlsson fick inte någon förlängning med IKO och hamnar nu alltså i Vimmerby. Hampus Karlsson återförenas därmed med VH-tränaren Eric Karlsson. De båda hade en gemensam sejour i Karlskrona 2020/2021.

– Vi känner till Hampus rätt så väl sedan tidigare. Han spelar med kraft och tävlar hårt. Vi ser att vi kommer få en spelare som kan användas i många situationer och kommer hjälpa oss att skapa den balans vi vill ha i laget. Han kommer dessutom hit med en stark vilja att vara med och bygga något tillsammans med oss och det känns riktigt bra, säger sportchefen Pelle Johansson till klubbens sociala medier.

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Micael Rundberg

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