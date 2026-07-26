CENTER KLAR FÖR VH – ”SPELAR MED KRAFT”

25-årige Hampus Karlsson slog igenom i Kalmar i Hockeyettan för ett antal säsonger sedan och gick faktiskt direkt till SHL efter sejouren i KHC. Sedan dess har han varit IK Oskarshamn trogen i två säsonger i Allsvenskan. Förra året hade Karlsson en defensiv roll och det blev det 13 poäng på 51 matcher och -11.

Karlsson fick inte någon förlängning med IKO och hamnar nu alltså i Vimmerby. Hampus Karlsson återförenas därmed med VH-tränaren Eric Karlsson. De båda hade en gemensam sejour i Karlskrona 2020/2021.

– Vi känner till Hampus rätt så väl sedan tidigare. Han spelar med kraft och tävlar hårt. Vi ser att vi kommer få en spelare som kan användas i många situationer och kommer hjälpa oss att skapa den balans vi vill ha i laget. Han kommer dessutom hit med en stark vilja att vara med och bygga något tillsammans med oss och det känns riktigt bra, säger sportchefen Pelle Johansson till klubbens sociala medier.