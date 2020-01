IKO slog serieledaren efter urstark mittperiod

18–4 i skott och 3–0 i mål i andra perioden. IK Oskarshamns enormt starka mittperiod bäddade för tre poäng i hemmamatchen mot serieledaren Luleå HF. ”Det var längesen vi spelade så här bra”, sa Filip Engsund till C More efter andra perioden.

Jumbon IK Oskarshamn mot serieledaren Luleå HF.

Då besegrade IKO Luleå med 4–2 efter en strålande genomförd andra period och lämnade jumboplatsen i SHL.

I en relativt jämn första period fick Luleå det så viktiga första målet och utdelningen kom efter tung press mot IKO-målet där hemmalaget inte lyckades få ut pucken ur egen zon, vilket slutade med att Filip Hållander rakade in Tex Williamssons retur från nära håll. IKO gjorde ändå en klart godkänd period och skapade flera bra lägen utan att göra mål.

Imponerande mittperiod

Det som hände i andra perioden var verkligen en uppvisning. IKO sköljde över Luleå och hade mängder av lägen efter otaliga anfallsattacker.

Den logiska kvitteringen kom också i inledningen av andra perioden när Johannes Salmonsson bröt sig loss, gick raka vägen mot mål och skickade in 1–1 i bortre krysset.

IKO satte högsta fart i jakten på ett ledningsmål och hade flera guldlägen, bland annat en puck som dansade förbi målområdet, innan 2–1-målet prickades in i den hysteriska forceringen. Oskar Nilssons backskott styrdes in av Arsi Piispanen framför kassen och en dryg minut senare utökade IKO sin ledning till 3–1. Efter att ha ägt pucken i offensiv zon under lång tid prickade Mathew Bodie stolpen vid två tillfällen innan den egna produkten Filiph Engsund satte 3–1 bakom en överspelad David Rautio.

Hade 16–0 i skott

Vid tillfället för IKO:s tredje raka mål hade de smått osannolika 16–0 (!) i skott och även om Luleå, som spelade upp sig efter IKO:s starka vändning, fick chansen att spela fyra mot tre en stund så höll IKO emot.

Halvvägs in i tredje perioden fick Luleå in en viktig reducering direkt efter tekning. IKO tog genast tillbaka sin tvåmålsledning när Henrik Nilssons skott tog sig igenom trafiken framför mål. Luleå tryckte på men IKO stretade emot och vann med 4–2.

2936 personer såg kvällens match i Be-Ge Hockey Center i Oskarshamn.