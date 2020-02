Transferfönstret har stängt – VH plockade in kroat

Vimmerby Hockey plockade in en ny målvakt från Kroatien.

Vimmerby Hockey jagade en forward. Där gick man bet. I stället blev det en målvakt som klubben fick in före midnatt.

Vid midnatt stängde transferfönstret och Vimmerby Hockeys jakt på en rightforward lyckades inte. Däremot lyckades man få in en ny målvakt.

Det handlar om den kroatiske landslagsmeriterade Andrej Vasiljevic. Han anslutet från Wings HC i östra Hockeyettan.

Vasiljevic kommer fungera som back-up och ansluter endast till truppen vid skador på någon av de två målvakterna.

– Vi sökte en specifik spelartyp i form av en högerfattad forward. Det urvalet är begränsat i en redan begränsad marknad. Vi var nära i ett fall, men den spelaren valde en annan klubb och då kände vi inte vi ska värva bara därför att vi ska vi ska värva. Utan det ska vara något som tillför spets till en redan stark trupp. Dessutom fanns det spelare som var intresserade, men inte kommit loss från respektive förening, vilket vi naturligtvis får respektera. Det har också florerat ganska stora pengar i vissa fall, och där har vi valt att inte gå med i någon pengahets. Det ansvaret har vi mot föreningen, säger VH:s sportchef Morgan Persson.

Nöjda med truppen

Sportchefen säger att han är väldigt nöjd med den trupp man förfogar över.

– Vi har en grupp som vi tror stenhårt på och som är redo att ta sig an kommande playoff-spel. Räknar vi lite bakåt så har vi fått in fyra väldigt skickliga under den senare delen av säsongen i form Kristoff Kontos, Nils Rygaard, Wilmer Lindblad och häromdagen Jesper Norbäck. Det är spelare som höjt vår slagstyrka och kommer att göra det ytterligare i kommande playoff, säger Morgan Persson.

Oliver Kempainen har tränat på is igen efter skadan och klubben hoppas även att Max Popovic ska vara redo när det vankas playoff.