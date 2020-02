Det var en synnerligen högdramatisk match som publiken i Vimmerby ishall fick se i den första playoff 1-matchen mellan Vimmerby Hockey och Kallinge/Ronneby.

Efter VH-nyförvärvet Jesper Norbäcks 3–2-mål några minuter in i tredje perioden tryckte KRIF på och gjorde 3–3 med endast 20 sekunder kvar av matchen.

Den första förlängningsperioden blev mållös efter att KRIF inlett i ett rasande högt tempo och skapat ett gäng klara chanser. Vimmerby steppade upp ju längre perioden led utan att få utdelning.

När KRIF fick chansen i numerärt överläge halvvägs in i femte perioden låg gästerna på och det avgörande målet med strax efter att VH blivit fulltaligt. Nu har KRIF avgörandet i sina egna händer med dubbla hemmamatcher i Blekinge.

Carlsson kvitterade

Vimmerby inledde vasst, men det var gästerna Kallinge/Ronneby som gjorde det viktiga förstamålet efter drygt åtta minuter. Erik Brissle klev in i slottet och sköt 1-0 inför de tillresta bortafansen.

Vimmerby fick dock en biljett tillbaka in i matchen bara ett par minuter senare. Oskar Lindgren satte in en crosschecking sent i ryggen på Niklas Salo och åkte ut i två minuter. VH fick bra snurr i det numerära överläget och när Kallinge/Ronneby drog på sig en ny utvisning under powerplay-spelet kom kvitteringen.

Oskar Carlsson dundrade upp 1–1-pucken framspelad av Anton Carlsson och senaste nyförvärvet Jesper Norbäck.

Semjonov kvitterade

Men sedan hände något som inte får hända i ett slutspel. I det andra fem mot fyra-spelet var VH för många spelare på isen och en hemmaspelare fick åka och sätta sig i skamvrån.

Vimmerby var förvarnat om KRIF:s starka powerplay-spel. Det hjälpte inte. Martin Ekström sköt 2–1 till bortalaget, som var i förarsätet efter den första akten. Skotten tog Vimmerby hem med 10-4.

I den andra perioden fortsatte Vimmerby att spelmässigt vara det bättre laget, men när Roman Semjonov visades ut för tripping såg det mörkt ut. VH lyckades dock hindra KRIF från att utöka ledningen och 15 sekunder efter att Semjonov var insläppt på isen igen kom hemmakvitteringen.

Kristoff Kontos norpade ett svagt uppspel och spelade fram Semjonov, som snurrade upp Isak Edman på läktaren.

VH var bra i powerplay

Under den andra delen av mellanakten drog KRIF på sig två ytterligare utvisningar och Vimmerby hade fint snurr i powerplay. Inte minst bjöd lagkaptenen Jakob Karlsson, som definitivt såg ut att ha steppat upp inför playoffspelet, på flera finfina passningar men inget av de efterföljande skotten letade sig in i nätet.

VH vann skotten även i den andra akten, den här gången med 10-8.

Norbäck gjorde 3–2

Vimmerby hade ett stort övertag i de två första perioderna och tog en bit in i tredje perioden ledningen för första gången i matchen. Jesper Norbäck, värvningen från Grums, presenterade sig för hemmapubliken. Först sköt Norbäck ett bra skott som Edman klarade, men när Norbäck skrinnade runt kassen hann keepern inte med och Grumsförvärvet gjorde 3–2.

VH klarade kort därpå av ett tre mot fem-läge i dryga minuten och fortsatte att leverera framåt med bra chanser. Niklas Salo snurrade till exempel upp en KRIF-back med en dragning och var nära att hitta luckan med benen på Norbäck.

Kvittering i slutskedet

När VH såg ut att hålla emot och vinna första matchen i playoff-serien kvitterade KRIF med 20 sekunder kvar. Viktor Holmqvist utjämnade på en mycket märklig studs och tog matchen till förlängning.

I förlängningsspelet kom gästande KRIF ut i ett högt tempo och pressade tillbaka VH, som knappt fick röra pucken under de första minuterna. Vimmerby åt sig in i den första förlängningsperioden och de sista tio minuterna var jämna men målen uteblev.

11.30 in i femte perioden sköt KRIF avgörande 4–3, strax efter att VH blivit fulltaligt.

Simon Henriksson

Ossian Mathiasson