VH bekräftar backvärvningen: ”Kan bidra både offensivt och defensivt"

Vimmerby Hockey förstärker backsidan med Jonathan Augustin, 22, som närmast kommer från två säsonger med Nybro Vikings. Den högerfattade backen är dessförinnan fostrad i SHL-klubben Växjö Lakers organisation och spelade där upp till och med junioråldern, och spelade också två JSM-finaler i J20 som resulterade i två JSM-silver.

Jonathan Augustin spelade 39 matcher för Nybro under den senaste säsongen och producerade elva poäng (6+5) samt gjorde en poäng (0+1) på fyra matcher i playoff.

"Jonathan Augustin är en stabil back, en tvåvägsback, som kan bidra både offensivt och defensivt. Han har ett bra skott och spelar smart i båda ändar av isen. Han är i en utvecklingsbar ålder och vi hoppas och tror att han kommer kunna ta nästa steg i sin utveckling hos oss, under Phil Horskys ledning. Det är en spelare som vi följt under två säsonger i Nybro, och som vi är övertygade om kommer att passa in hos oss och i det spelsätt som vi står för. Vi är glada att han valt att fortsätta sin karriär i Vimmerby", säger Vimmerby Hockeys sportchef Morgan Persson i ett pressmeddelande.