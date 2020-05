JUST NU: VH VÄRVAR POÄNGSTARK FORWARD

Högerfattade Max Pålholm producerade 28 poäng (8+20) och var med det poängbäst i Boden under föregående säsong. Han har gjort 83 poäng (31+52) på 126 matcher i Hockeyettan. Ursprungligen är Max Pålholm från Gävle och har spelat i Brynäs IF under sin juniortid, där han även kände på spel med det svenska U16-landslaget.

"Det ska bli jättekul att komma ned till Vimmerby. Det är en klubb som högt etablerad i hockeyettan, och på väg framåt, och den resan vill jag var med på. Jag ser mig själv som en offensiv spelare som gärna utmanar och som gillar att hålla i puck och skapa ytor för mina medspelare. Jag har haft två bra säsonger i Boden och får ta med mig det och bygga vidare på inför spel i den södra serien", säger Max Pålholm i ett pressmeddelande.

"Offensivt skicklig spelare"

Vimmerby Hockeys sportchef Morgan Persson ser Max Pålholm som en intressant spelare i truppbygget.

"Det är en offensivt skicklig spelare, som spelar med mycket energi och som vi tror kan få en stark utveckling här och kan bidra mycket till vårt offensiva spel. Det har varit en ganska snabb process med Max och hans agent, där vi genast talade samma språk så att säga. Max har höga ambitioner med sin hockey och vill framåt i karriären, och det är sådana spelare vi vill ha i Vimmerby", säger Vimmerby Hockeys sportchef Morgan Persson i samma pressmeddelande.

Avtalet är skrivet över kommande säsong.