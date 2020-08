VH är långt framme i förberedelserna – Kalmar väntar i första testet

Måndagen den 3 augusti återsamlades Vimmerby Hockeys trupp för att inleda förberedelserna inför årets säsong och den planerade seriestarten i början av oktober.

– Det är kul att komma igång och jobba med gruppen. Vi planerar för seriestart den 4 oktober och det är datumet som vi går efter.

Under första veckan hade VH fokus på gym, löpning och fystester och gick på is under andra veckan. Nu är klubben inne på andra veckan med isträningar och Phil Horsky tycker att det är en fördel att han har varit i klubben i två säsonger.

– Spelarna som har varit här i två säsonger med mig vet exakt hur vi spelar, hur det kommer se ut och hur min kravbild ser ut. De coachar de nya spelarna på ett bra sätt, därför går det väldigt snabbt. Jag har också två assisterande tränare som jag har jobbat med tidigare och kan vår spelidé. Det går väldigt snabbt nu och det är kul att jobba med gruppen. Du vet, mina tankar finns redan i gruppen och det finns en tydlig identitet, säger Phil Horsky.

Kalmar i första träningsmatchen

VH ska avverka sju träningsmatcher före seriepremiären i början av oktober. I morgon kväll kommer seriekonkurrenten Kalmar HC på besök.

Horsky vill se att hans lag fortsätter på den inslagna vägen.

– Det viktigaste är attityden, att vi visar upp oss och vill vinna varje byte, varje period och varje match. Det är den attityden jag vill se även om det bara är en träningsmatch. Vi har pratat mycket om spelmässiga detaljer, framför allt spelet utan puck och hur vi ska agera vid tekningar i egen zon. Det är viktigt att sakerna som vi har tränat på fungerar hyfsat, att vi tar ett steg i rätt riktning och att spelarna gör sitt för att förstå systemet.

Då anländer Todd Winder

Alla spelare är tillgängliga till morgondagens match och VH kommer till spel med åtta backar och tolv forwards. Juniorerna Martin Holmstrand, Olle Engqvist och Adam Lindblad har tränat med laget de senaste veckorna och spelar mot Kalmar.

Todd Winder, VH:s kanadensiske värvning, ansluter till truppen i början av september.

– Jag har pratat med honom två gånger. Det känns som att han har bra attityd och av vad jag har sett på video så är det en bra hockeyspelare med snabba fötter och bra avslut. Det blir riktigt spännande att se honom.

Är det klart vilka spelare som blir kaptener i år?

– Vi i ledarstaben har pratat lite om det och tar ett beslut under de närmaste dagarna.

"Backsidan är bredare"

Phil Horsky är nöjd med hur truppen ser ut, framför allt på målvakts- och backsidan.

– Jag tycker att vi är mycket bredare och tuffare att möta. Vi är så långt framme i allting, inte bara spelmässigt. Jag är så imponerad över hur snabbt det går med informationen och spelidén, spelarna suger in det så snabbt. Det finns mycket i det här laget. Backsidan är bredare än tidigare och målvakterna, Tomas (Rydén) och Gustav (Bågenvik), är riktigt bra. Spelarna har bra driv och attityd så det är kul att jobba med den här gruppen.