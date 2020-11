VSGF ÖSER PÅ – TOG NY DERBYSEGER: ”REN GLÄDJE”

Virserums SGF har något väldigt intressant på gång – och trivs onekligen i derbymatcherna mot Åseda IF. Elias Grönberg avgjorde i powerplay när VSGF tog andra raka derbytruimfen. – Det var bara ren glädje, säger segerskytten om det avgörande målet.

Både Virserum och Åseda plöjer fram i Hockeytrean och stormar mot spel i alltrean. När lagen möttes i Åseda för några veckor sedan vann Virserum efter förlängning med Thomas Mansbridge som segerskytt.

I dag fick Virserum jubla högt över ytterligare en derbytriumf i ett möte som betyder så mycket för så många personer.

Inför tredje perioden var ställningen 1–1. Då gjorde Virserumssonen Christoffer Velander, numera i Åseda, 2–1 på moderklubben innan Virserum vände till 3–2 efter mål av Oskar Nelson och Jordan Fogarty.

Vilda glädjescener vid 4–3

När Jim Nordh, med ett förflutet i VSGF, sköt 3–3 för Åseda i powerplay efter 56.26 talade mycket för ännu en förlängning. Då drog Åseda på sig en utvisning och VSGF fick chansen i numerärt överläge.

Till att börja med hade VSGF svårt att skapa chanser. Då, när klockan stod på 58.04, klev Elias Grönberg fram och iklädde sig hjälterollen när han skickade in 4–3-målet med ett skott som gick in via stolpen. Vilda glädjescener utbröt på isen, läktaren och i hemmalagets bås.

– Jag såg inte att pucken gick in utan jag hörde bara att den tog i stolpen. När alla började jubla så var det bara att vända sig om och skrika mot läktaren. Det var bara ren glädje, säger Elias Grönberg.

Det var hans andra fullträff för säsongen och han hoppas att målskyttet ska lossna.

– Målproduktionen har varit lite seg i serien med torka så det var skönt att sätta en puck i dag. Det kanske släpper nu.

Hyllar boxplay-spelarna

Med drygt en minut kvar av matchen tog domaren ytterligare en VSGF-utvisning. Åseda spelade sex mot fyra där VSGF:s boxplayspelare och Robert Davidsson imponerade stort och stretade emot.

– Vår insats i boxplay är kanon. Vi var jättebra när det kommer press från deras sida i spel sex mot fyra. Det är en extrem glädje att få se hela laget stötta varandra och ta en så viktig seger, säger han.

Hur ser du på utvisningarna som domarna tog åt båda håll?

– Jag tycker att det var kompensationsutvisningar hit och dit. Vår utvisning framför egen bur där de gjorde 3–2 var billig och den utvisningen som de fick när vi gjorde 4–3 var också tveksam.

"100 gånger bättre i år"

Virserum har vunnit alla matcher denna säsong och står på 29 poäng av maximala 30, fyra poäng före rivalen Åseda. VSGF har elva poäng ner till Lenhovda på tredjeplatsen med fem matcher kvar. Elias Grönberg är inte sen med att hylla VSGF.

– Jag tycker att gruppen är fantastisk i år. Den är 100 gånger bättre i år än vad det var förra året med stämningen i omklädningsrummet och hur det är utanför isen. Vi pushar varandra varje dag för att bli bättre hockeyspelare. Det är kanon att komma hit och representera en klubb som Virserums SGF.