JUST NU: VIRSERUMS STJÄRNSPELARE LÄMNAR VSGF – GÅR TILL RIVALEN

Simon Dahl och Jim Nordh lämnar Virserums SGF till förmån för Åseda IF. Foto: Ossian Mathiasson

Virserums SGF har drabbats av två tunga avbräck. Lagets två stjärnor Jim Nordh och Simon Dahl är klara för seriekonkurrenten Åseda IF.

Simon Dahl och Jim Nordh har varit Virserums överlägset bästa spelare de senaste säsongerna och nu står det klart att de lämnar Virserum för ärkerivalen Åseda IF.

Dahl har gjort imponerande 266 poäng på 94 division 3-matcher och Nordhs facit i division är 193 poäng på 81 matcher. Nordh har dessutom 151 division 1-matcher och 62 matcher i allsvenskan. Dahl har 152 division 1-matcher, tre allsvenska matcher och en fin juniorkarriär.

"Oerhört glada"

Det är utan tvekan två mycket tunga spelartapp för Virserum till kommande säsong. Dahl och Nordh har burit hela Virserums offensiv på sina axlar – och nu är duon förlorad.

”Vi är oerhört glada att signa upp Simon och vi vet vilken skillnad han kommer göra! Största styrkorna ligger såklart i det offensiva spelet där han ständigt hotar. En spelare som älskar att tävla i alla lägen. Dessutom får vi in ytterligare en kille som kommer tillföra mycket vid sidan av, både som person, med sin rutin och som kommer passa bra in i gruppen”, skriver Åseda om värvningen av Simon Dahl.

”Att vi får in ytterligare spets och rutin är bortom allt tvivel. Såklart sticker det offensiva ut hos Jim där han alltid är ett hot i anfallszon. Vi får även en spelare som är riktigt stark på puck och där vi tycker att hans defensiva spel fått alldeles för lite cred. Jim kommer med sin erfarenhet bidra mycket även vid sidan av isen och det kanske låter klyschigt men vi får in ytterligare en ödmjuk kille som kommer passa bra in i gruppen”, skriver Åseda om värvningen av Jim Nordh.