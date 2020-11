Oklart hur VH:s nya coronafall påverkar tävlingsnämndens beslut: "Tänker inte yttra mig"

Inför onsdagens bortamatch mot Nybro Vikings testades de första VH-spelarna, två stycken, positivt för covid-19 och ytterligare en spelare var hemma med kraftiga förkylningssymtom och hög feber.

Efter många diskussioner och överväganden lämnade spelarbussen Vimmerby som planerat på onsdagseftermiddagen, men när ytterligare spelare började känna sig krassliga på vägen till Nybro fattade sportchef Morgan Person beslutet att bussen skulle vända och åka hem igen.

Sju coronafall i VH-truppen

I dag genomförde Vimmerby Hockey nya tester som visar att ytterligare fyra spelare har konstaterats smittade av covid-19. Klubben har i nuläget sju fall.

Dagens Vimmerby har varit i kontakt med Jonas Sandberg, ordförande i tävlingsnämnden, om de nya coronafallen i VH-truppen kan påverka beslutet angående Nybro-matchen.

– Det kommer upp i tävlingsnämnden på onsdag, då tar vi hänsyn till det covid-19-dokument som har tagits fram. När vi har gjort det så kommer vi meddela vårt beslut till de berörda föreningarna. Efter det kan jag uttala mig mer i ärendet, säger Jonas Sandberg.

Hur ser du på VH:s agerande i frågan?

– Jag vill inte kommentera det innan det har varit uppe i nämnden. Jag har inte fått in alla handlingar och Vimmerby har chansen att yttra sig. Vi tar in yttranden från berörda föreningar innan vi fattar ett beslut. Jag får be dig att återkomma med dessa frågor efter att beslutet är fattat.

Vad tar ni mest hänsyn till?

– Som jag sa, jag kan inte uttala mig om det. Jag har inga yttranden och inget att kunna kommentera. Vi har ett dokument och föreningarna får yttra sig innan vi tar ett beslut i nämnden. Det är vad jag kan kommentera i dagsläget.

"Får avvakta med svaret"

Jonas Sandberg säger, precis som Svenska Ishockeyförbundets tävlingschef Olof Östblom, att det inte är klart att det blir en WO-förlust för VH.

– Det finns ingenting som säger att det ska vara så, att Vimmerby kommer förlora matchen eller att den ska flyttas. Jag får avvakta med svaret till på onsdag när det har varit uppe i nämnden.

Kommer beslutet fattas på onsdag?

– Det hoppas vi givetvis. Det bereds av Svenska Ishockeyförbundet med att få in alla yttranden och har vi fått in all information så är syftet att vi ska kunna fatta ett beslut på onsdag. Har vi inte fått in alla handlingar så bordläggs det till nästa vecka.