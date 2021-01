Bästa insatsen i viktigaste matchen: "Alla spelade sin bästa hockey"

Vimmerby Hockey spände musklerna i den sista grundseriematchen och slog jagande Halmstad Hammers med 6–2 efter en väl genomförd bortamatch.

Segern innebär att VH har säkrat en plats i allettan och får göra upp med de bästa lagen. VH:s huvudtränare Phil Horsky var av naturliga skäl nöjd och belåten efter kanoninsatsen.

– Det var hårt jobb och allt som vi hade pratat om inför matchen satt. Vi hade fötterna, intensiteten, styrkan och genomförde det taktiska positionsspelet precis som vi ville spela och som man måste spela mot Halmstad. Det var en stor vinst för oss. Vi hade mycket bra attityd och karaktär, säger Phil Horsky.

"Alla spelade sin bästa hockey"

Det var ett riktigt styrkebesked från Vimmerby sida efter den bleka insatsen mot Kalmar HC dagen före nyårsafton. Vimmerby vände 0–1 till 2–1 i första perioden, gick ifrån till 4–1 i upptakten av andra perioden, släppte in 4–2 under en stark Halmstadperiod och fick in det psykologiskt viktiga 5–2-målet precis i början av tredje perioden.

Halmstad satte full fart framåt och var tvungna att göra tre mål för att få till en förlängning. Vimmerby försvarade sin ledning förtjänstfullt och fastställde slutresultatet till 6­–2 när Anton Carlsson gjorde mål i tom bur.

– Vi gjorde inte som vi hade sagt i matchen mot Kalmar. I dag klickade allting och alla steppade upp och spelade sin bästa hockey. Powerplay och boxplay var väldigt bra. Det var en av våra bästa matcher när det gäller tekningar och det ledde till två mål. Det var många som spelade riktigt bra. Om man tittar på laginsatsen så var det vår bästa insats för säsongen. Det var bra tajming, säger Phil Horsky.

Både försvars- och anfallsspelet fick mycket beröm efter 6–2-segern.

– Försvarsspelet var riktigt bra och när vi gjorde rätt saker i anfallsspelet med att byta sida, vara stark framför kassen och stark på puck så hade de stora problem med oss. Jag tycker också att passningsspelet var riktigt bra, det var nyckeln till vinsten. Vi stängde mittzonen väldigt bra i vissa byten i tredje perioden.

"Stort att gå dit"

Förutsättningarna var klara inför matchen. Vimmerby behövde vinna, antingen under ordinarie tid eller i förlängning, för att säkra spel i allettan. Vimmerby gjorde sitt jobb och är på väg hem till Småland med en skön känsla.

– Det är stort att gå dit och det har krävts mycket hårt jobb. Folk vet inte hur svårt det är att gå till alllettan. Man spelar bara tuffa matcher. Halmstad, som är ett riktigt bra hockeylag, har till exempel torskat i Tyringe och Borås. Vi har kanske haft två matcher som vi är missnöjda med, annars har vi spelat stabilt. Jag är stolt över utvecklingen som vi har gjort i olika situationer.

Hur bra kan det gå för er i allettan?

– Vi får se, det blir tuffa matcher. Vi ändrar ingenting i vår approach. Som ledare fortsätter vi med vårt jobb och det finns några saker som vi kan göra bättre men om vi fortsätter spela som vi gjorde i dag så är vi med. Nu är det bara att koppla av i två dagar och återhämta sig innan vi drar igång på onsdag igen och förbereder oss för första matchen på söndag. Vi kommer definiera en detaljerad målsättning på fredag med hur vi vill uppträda och vad vi vill nå. Vi vill bli bättre i varje match.

Oklart vilka lag som väntar i allettan

Det blir tio lag i allettan som börjar på söndag och det är oklart vilka lag som väntar i den nya serien.

– Man kommer göra en geografisk indelning. Lag från den östra och den västra serien kommer placeras med lagen från den södra serien. Det kan bli lag som Dalen, Mariestad, Skövde och Visby/Roma. Vi får en preliminär indelning på måndag eller tisdag.

Ska ni fira att ni fixade en plats i allettan?

– Vad ska vi fira? Vi har firat jul och nyår så det får räcka. Jag är glad för hela föreningen och det har varit tufft att gå till allettan. Jag vill att folk förstår hur mycket jobb som krävs för att gå till allettan. Det var en imponerande insats.

Känner du dig nöjd med truppen eller kommer ni jaga nyförvärv inför allettan?

– Vi är i behov av en back, men vi kommer inte stressa fram något. Vi måste hitta rätt. Det här laget är bra men vi vill också förbättra laget om vi hittar rätt kille till rätt pris.