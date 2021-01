VIMMERBY GLÄNSTE I EN PERIOD – RÄCKTE FÖR TRE PREMIÄRPOÄNG

Vimmerby har fått en resultatmässigt bra start på Allettan-äventyret.

I eftermiddagens premiär mot Skövde var det Vimmerby för hela slanten i första perioden. Dominansen var helt total där VH gick ifrån till 2–0 och ledningen borde i ärlighetens namn varit större med tanke på lagets gigantiska spel- och chansövertag.

Mål i debuten från start

Kedjan med Johan Schreiber, Philip Rondahl och Sebastian Vidmar angav tonen med flera färgstarka byten och var på sätt och vis inblandade i ledningsmålet halvvägs in i andra perioden.

När ett tröttkört Skövde IK till slut fick ut pucken i neutral zon kom VH in med pigga ben. Todd Winder snappade upp pucken i neutral zon och hittade ut till Olle Söderlund som smällde upp 1–0-pucken i högra krysset, inlånade Vimmerbykillens debutmål i a-lagssammanhang för VH. Han gjorde ett par ströbyten i slutet av grundserien och fick i dag chansen från start i kedjan med Jakob Karlsson och Todd Winder.

Vimmerby ökade på sin ledning till 2–0 efter 12.57. Anton Carlsson sköt rätt löst för styrning, men ingen styrde och pucken letade sig in efter ett tempostarkt, kreativt powerplay.

Scenförändring i andra

Skövde kom ut på ett bättre sätt med högre press och bättre skridskoåkning i mittakten, något som skapade problem för Vimmerby.

Kort efter ett VH-powerplay i andra perioden var Skövde nära att reducera till 2–1. Gästernas kontrade och sköt ett skott och domarna blåste av spelet då de trodde att Tomas Rydén hade pucken. Den låg i själva verket helt fri på mållinjen och stor irritation uppstod hos gästerna.

Vimmerby höll ut och behöll sin tvåmålsledning inför den tredje perioden trots att Skövde hade några bra lägen utan att få hål på Tomas Rydén.

Logisk reducering

Gästernas reducering kom en bit in i andra perioden när lagets stjärna, Henrik Thegel, stod placerad framför VH-kassen och styrde in 2–1 via ribban.

Även om Vimmerby var nära att rycka ifrån till 3–1 kort därpå hade Skövde det mesta och bästa och mobiliserade offensivt tryck i jakten på en kvittering.

VH redde med nöd och näppe ut stormen och tog full pott i premiären.