VIMMERBY STUDSADE TILLBAKA – VANN EFTER SVETTIG AVSLUTNING

Vimmerby kom precis som i de två senaste matcherna mot Skövde och Huddinge ut på ett starkt sätt och spelade inspirerat långa stunder i första perioden mot Mariestad.

Fullt rättvist tog VH ledningen med 1–0 efter 8.02 när Linus Ljung sköt från blålinjen och fick se pucken leta sig in mellan benen på bortamålvakten Tobias Sandberg, som saknade klubba och inte fick undan pucken. VH:s ledning var helt klart rättvis med tanke på den frenesi laget visade upp i det offensiva spelet.

Vackert anfall fram till 2–0

Vimmerbys fartfyllda och aggressiva spel mattades av en aning i andra perioden där Mariestad växte in i fighten och jämnade ut spelet utan att få utdelning.

Både VH och Mariestad hade varsin ramträff i mittakten. VH-backen Oskar Carlsson sköt i ribban halvvägs in i andra perioden och Mariestad hade ett skott i stolpen mot slutet av densamma.

Efter en inledningsvis jämn tredje period fick VH chansen i två raka powerplay. VH vaskade fram en hel del chanser och gjorde i slutskedet av det andra numerära överläget 2–0 efter ett mycket läckert hockeymål.

Jakob Karlsson drev upp pucken från egen zon, hittade Philip Rondahl med en lång diagonalpassning och Sebastian Vidmar, som serverades ett fritt läge, smällde upp 2–0 i högra krysset.

Svettig avslutning

Västgötalaget fick mer att säga till om efter VH:s 2–0-mål och hade precis som i andra perioden ett skott i virket, denna gång med drygt fyra minuter kvar att spela.

Mariestad begärde timeout och tog målvakten med tre minuter kvar på klockan och etablerade tryck mot VH-kassen.

Avslutningen blev minst sagt högdramatisk. VH drog på sig en tvåminutersutvisning efter 58.30 och Mariestad reducerade nio sekunder in i sitt powerplay. Mariestads jakt på en kvittering fortsatte och var nära att få in 2–2. De jublade till och med som att de hade fått in 2–2 men Tomas Rydén räddade VH i slutskedet av matchen.

Vimmerby står på sex poäng efter tre matcher i allettan. På söndag väntar Karlskrona HK på bortais.