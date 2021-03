Västerviks IK förlorade första matchen i kvartsfinalserien mot Södertälje. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

VIK FÖLL I FÖRSTA KVARTSFINALMATCHEN

Södertälje SK tog hem första kvartsfinalmötet mot Västervik. VIK fick se sig besegrade med 4–2 i en jämn drabbning när slutspelet drog igång.

Annons:

Det var två formstarka lag som klev in slutspelet och kvartsfinalserien mellan Västervik och Södertälje. Gästerna VIK visade sig vara lite piggare de första tio minuterna genom att skapa de farligaste målchanserna. Efter första periodens powerbreak fick hemmalaget Södertälje en chans att spela sig in i matchen via en powerplay-möjlighet. Västerviks målvakt Daniel Marmenlind fick sättas på prov för första gången i den här kvartsfinalen.

Några minuter senare kom första målet i matchen. 17-årige Albert Sjöberg klev fram för Södertälje och gav hemmalaget ledningen med drygt fem minuter kvar att spela. Tabellfyran i grundserien fick självförtroende efter målet och kom mer in i matchen. Trots underläge efter 20 minuter var Västerviks lagkapten, Erik Gustafsson, positiv till lagets spel.

– Jag tycker vi på det stora hela gör det bra. De får in en skitpuck. Det finns saker att skruva på men annars ska vi vara nöjda. Kul att det äntligen är igång, säger Gustafsson till CMore efter första perioden.

Utdelning i powerplay

Västervik fick bästa möjliga start på den andra perioden. Backen Oskar Drugge skickar in kvitteringen pucken för VIK. Sedan fick bortalaget chansen i powerplay för första gången. Och det tog inte lång tid, då Ryan Gropp bjöd på en fin dragning och kunde göra 2-1 i en spelvändning. Södertälje fick ett jätte möjlighet att kvittera, när dansken Nick Olesen fick friläge efter en lång passning från lagkamraten Axel Andersson.

2-2 målet skulle istället komma i Södertäljes andra läge i powerplay. Det dröjde inte länge i spelformen innan Rasmus Kahilainen styrde in kvitteringen. Hemmalaget var även nära att ta tillbaka ledningen, men oavgjort var det efter andra perioden som innehöll lite slutspelskänslor.

Västervik i underläge

Södertälje drog på sig en utvisning direkt och Västervik fick inleda tredje perioden med spel i numerärt överläge. Ingen utdelning men flera möjligheter mot Jussi Rynnäs i Södertälje-kassen. Istället var det hemmalaget som skulle göra 3-2 genom Christopher Bengtsson, hans tredje poäng i matchen.

Västervik tryckte på för en kvittering i slutminuterna men Södertälje stod emot och tog ledningen med 1–0 i kvartsfinalserien efter seger med 4–2 där sista målet kom i öppen kasse.

Annons:

Samuel Josefsson journalist.samueljosefsson@gmail.com

Annons: