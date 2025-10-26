Jönsson gjorde om bedriften från i fjol: "Har man vittring ger man järnet"

Daniel Jönsson, tävlande för Vimmerby MS, vann motionsklassen 40-49 år på Gotland Grand National och fick fira triumfen med hela familjen som körde lopp på Gotland under helgen. Foto: Privat

För andra året i rad tog Vimmerby MS-föraren Daniel Jönsson, bosatt i Silverdalen, hem klassegern i Gotland Grand National. – Jag är jätteglad, säger han ett dygn efter framgången på Gotland.

46-årige Vimmerby MS-föraren Daniel Jönsson kan se tillbaka på en lyckad endurosäsong som bland annat har innehållit totalseger i Smålandscupen.

Han slog till med en ny framgång på lördagen genom att vinna motionsklassen för förare 40-49 år i världens största endurotävling Gotland Grand National. Faktum är att Daniel Jönsson vann samma motionsklass förra året och har nu två raka klassegrar i GGN.

Trodde du på förhand att du skulle kunna göra det en gång till?

– Ja, det är en motionsklass och man åker helst inte dit för att bli tvåa. Har man vittring ger man järnet. Jag var väl två och en halv minut efter ettan och låg trea efter första varvet och var uppe i ledning på andra varvet. När jag gick ut på sista varvet ledde jag med nästan fem minuter och i mål hade jag väl sju minuter och då körde jag utan bakbroms och framskärm. Det gick faktiskt riktigt, riktigt bra, säger Daniel Jönsson.

"Hur lätt som helst att köra fast"

Förhållandena var rekordtuffa med en vattensjuk bana som knappast skådats tidigare.

– Bitvis var det rätt tufft och en väldigt bra referens är väl Novemberkåsan. Det var lite åt det hållet på vissa ställen. Det var riktigt tufft ute på ledningsgatan och i början och slutet av kalhygget. Det var hur lätt som helst att köra fast där och det stod hojar lite överallt längs banan.

Du måste ha löst de svåra situationerna rätt bra?

– Man är lite äldre och väntar gärna tills någon annan har kört igenom. Står det ingen hoj i diket så har nog annan kört igenom och då går man på det. Det var skitigt, jävligt och svårt, men det är ändå skoj när man lyckas ta sig hela vägen in i mål och vinna. Det var tyvärr väldigt många som inte gjorde det då blir man extra glad för att man klarade det. Till viss del kan det vara ett lotteri, men man får tänka till när det är skitigt och jävligt.

Kåsan eller ej?

Samtliga familjemedlemmar – Daniel, frun Veronica och barnen Whidar, Edalia och Ammie-Li – körde Gotland Grand National.

– Jag tycker att det har varit en bra helg. Hela familjen har kört och allihopa har tagit sig igenom sina lopp, vilket är superbra. Nu är man rätt trött och det var rätt gött att ha en timme extra när vi fick ställa tillbaka klockan i natt.

Daniel Jönsson funderar nu på om han ska köra Novemberkåsan i Vimmerby eller inte.

– Jag har inte bestämt mig, det beror på vad kostnaden blir på hojen. Det är roligt att tävlingen avgörs på hemmaplan, men jag måste se över den ekonomiska biten. Jag tror att anmälan går ut i morgon så jag ska kolla över allting här i kväll och får se vad det hamnar på.