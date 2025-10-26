LISTA: Lokala resultat från brutalt tuff endurotävling på Gotland

Så gick det för de lokala förarna i 2025 års tävling:
Bredd: 47) Henrik Bolmelid, Westerviks MSK (WMSK)
Motion 15–29: 4) Rasmus Sandsborg, VMS, 64) William Sköld, WMSK, 71) Herman Karlsson, WMSK, 173) Victor Klingstedt, WMSK, 187) Albin Adolfsson, Djursdala SK (DSK), 248) Niklas Hillström, VMS, 281) Oskar Eriksson, DSK, 344) Albin Johansson, WMSK
Motion 30–39: 29) Christian Rosendahl, VMS, 108) Jimmie Lundberg, VMS, 126) Jimmy Florin, VMS, 132) Oscar Sandell, WMSK, 166) Joakim Steve Persson, VMS, 172) Rasmus Johansson, VMS, 189) Daniel Gustafsson, WMSK, 226) Johan Frejd, VMS, 230) Alexander Linde Petersson, WMSK, 278) Erik Henningsson, WMSK, 335) Rasmus Höglund, VMS, 352) Anders Norrman, WMSK
Motion 40–49: 1) Daniel Jönsson, VMS, 4) Niklas Fransson, VMS, 9) Andreas Sverre Dahlberg, VMS, 44) Johan Sjöstam, VMS, 153) Tom Nilsson, VMS, 154) Martin Rosenblad, WMSK, 156) Oskar Bjäremo, WMSK, 183) Mattias Larsson, WMSK, 197) Emil Henningsson, VMS, 207) Christian Petersson, VMS, 235) Jonas Nilsson, VMS, 300) Christoffer Henningsson, WMSK
Motion 50–59: 48) Fredrik Karlsson, WMSK, 99) Kai Karlsson, WMSK, 135) Robert Soovik, VMS, 140) Patrik Elmqvist, WMSK, 246) Ulrik Nors, VMS, 275) Hans Ekström, WMSK, 409) Joakim Broms, VMS, 432) Robert Hjelm, VMS, 443) Fredrik Karlsson, VMS, 450) Anders Burström, WMSK, 451) Jimmy Hagman, WMSK, 479) Christian Karlsson, VMS, 481) Örjan Eriksson, DSK
Motion 60+: 43) Håkan Nilsson, VMS, 74) Roger Ottosson, VMS, 102) Michael Sjögren, WMSK
Motion dam 30+: 41) Daniella Anna Theres Johansson, VMS, 83) Veronica Jönsson, VMS
Veteran EVO: 8) Christian Petersson, VMS
Veteran 1975–1985: 9) Rickard Sundström, VMS
Ungdom 1 E0 (flickor): 8) Edalia Jönsson VMS
Ungdom 1 E0 (pojkar): 2) Charlie Blom, VMS, 5) Elis Blom, VMS, 6) Casper Lundberg, VMS, 15) Leon Norberg Kovacic, WMSK, 21) Billy Bolmelid, WMSK, 29) David Rosendahl, VMS, 36) Olle Petersson, WMSK, 50) Whidar Jönsson, VMS, 54) Wille Waldenstål, WMSK, 67) Ville Karlsson, WMSK
Ungdom 2 E1-2 (flickor): 9) Ellen Adin, VMS
Guldhjälm: Harry Florin, VMS, Tore Florin, VMS, Malte Frejd, VMS, Ammie-Li Jönsson, VMS, Lowis Karlsson, VMS, Meya Karlsson, VMS, Olle Karlsson, VMS, Malte Persson, VMS, Alexander Rosendahl, VMS, Harry Sandsborg, VMS, Jim Gustafsson, WMSK, Leon Gustafsson, WMSK, Elise Norberg Kovacic, WMSK.