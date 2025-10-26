26 oktober 2025
    Vimmerby MS-föraren Elis Blom blev påkörd i starten, tog sig tillbaka upp på hojen, körde om 92 förare och slutade femma i klassen "Ungdom 1 E0". Storebrorsan Charlie Blom slutade tvåa i samma klass. Foto: Privat

    Det blev silver för Charlie Blom och en femteplats för lillebror Elis Blom av 97 förare i ungdomsklassen. Foto: Privat

    Flera barn representerade Vimmerby MS i Guldhjälmsklasserna på Gotland Grand National.

LISTA: Lokala resultat från brutalt tuff endurotävling på Gotland

MOTOR 26 oktober 2025 14.00

Världens största endurotävling, Gotland Grand National, avgjordes under brutalt tuffa förhållanden i helgen. Här nedan kan du se hur det gick för de lokala förarna som genomförde tävlingen. 

Den stora endurofesten inleddes på fredagen med bland annat veteran-, ungdoms- och damklasser. Under lördagen kördes elit- och motionsklasserna och det var också då som merparten av de lokala enduroförarna var i farten. 

För förarna gällde det att hantera alla möjliga underlag eftersom det var stora kontraster under de 25 kilometrarna. Det man kan säga är att det var riktigt, riktigt tufft före.

Endast två elitförare tog sig ut på det femte och sista varvet. Max Ahlin, tävlande för Falköpings MK, tog precis som i fjol hem segern på tiden 3.41.05 och var nästan elva minuter snabbare än tvåan Albin Elowson från FMCK Skövde in i mål.

Hedvig Malm vann damklassen efter att ha avverkat tre varv på 3.17.04 och slog tvåan Mathilda Huss och trean Hanna Berzelius.

"Skulle nog haft det största priset"

Enduroförare från Vimmerby MS, Westerviks MSK och Djursdala SK genomförde tävlingen. Det var sju barn som representerade Vimmerby MS på GGN. Lowis Karlsson, Malte Persson, Tore Florin, Olle Karlsson och Malte Frejd körde i 50 cc och Meya Karlsson och Harry Florin i 65 cc.

Bröderna Blom, Charlie och Elis, slutade tvåa respektive femma i klassen "Ungdom 1 E0". Klubbkompisen Casper Lundberg blev sexa i klassen. 

– Storebror Charlie fick en bra start och var stabil hela racet. Fantastiskt kul för honom att avsluta klassen E0 med silver. Nu blir det en större hoj. Lillebror Elis tog starten men vid första kurvan blev han påkörd och kom därefter ut sist. Han klarade sig utan skador men det såg otäckt ut. Han körde om 92 förare och slutade på en fin femteplats, endast åtta sekunder till plats fyra. Han skulle nog egentligen haft det största priset. Som han kämpade. Extremt att köra om så många i denna lera. Ungdomarna körde två timmar och ett 20-tal kom inte ens runt ett varv. Många ungdomar bröt. Detta var värsta GGN och ungdomarna körde samma bana som de andra, säger mamma Josefin Blom. 

Daniel Jönsson, tävlande för Vimmerby MS, vann motionsklassen 40–49. Här kan du läsa den artikel vår tidning skrev om honom i går.  

Nedan kan ni se hur det gick för alla lokala förare som genomförde enduroklassikern på Gotland. 

Har vi missat någon förares resultat? Skicka ett mejl till ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

Fakta

Så gick det för de lokala förarna i 2025 års tävling:

Bredd: 47) Henrik Bolmelid, Westerviks MSK (WMSK)

Motion 15–29: 4) Rasmus Sandsborg, VMS, 64) William Sköld, WMSK, 71) Herman Karlsson, WMSK, 173) Victor Klingstedt, WMSK, 187) Albin Adolfsson, Djursdala SK (DSK), 248) Niklas Hillström, VMS, 281) Oskar Eriksson, DSK, 344) Albin Johansson, WMSK

Motion 30–39: 29) Christian Rosendahl, VMS, 108) Jimmie Lundberg, VMS, 126) Jimmy Florin, VMS, 132) Oscar Sandell, WMSK, 166) Joakim Steve Persson, VMS, 172) Rasmus Johansson, VMS, 189) Daniel Gustafsson, WMSK, 226) Johan Frejd, VMS, 230) Alexander Linde Petersson, WMSK, 278) Erik Henningsson, WMSK, 335) Rasmus Höglund, VMS, 352) Anders Norrman, WMSK

Motion 40–49: 1) Daniel Jönsson, VMS, 4) Niklas Fransson, VMS, 9) Andreas Sverre Dahlberg, VMS, 44) Johan Sjöstam, VMS, 153) Tom Nilsson, VMS, 154) Martin Rosenblad, WMSK, 156) Oskar Bjäremo, WMSK, 183) Mattias Larsson, WMSK, 197) Emil Henningsson, VMS, 207) Christian Petersson, VMS, 235) Jonas Nilsson, VMS, 300) Christoffer Henningsson, WMSK

Motion 50–59: 48) Fredrik Karlsson, WMSK, 99) Kai Karlsson, WMSK, 135) Robert Soovik, VMS, 140) Patrik Elmqvist, WMSK, 246) Ulrik Nors, VMS, 275) Hans Ekström, WMSK, 409) Joakim Broms, VMS, 432) Robert Hjelm, VMS, 443) Fredrik Karlsson, VMS, 450) Anders Burström, WMSK, 451) Jimmy Hagman, WMSK, 479) Christian Karlsson, VMS, 481) Örjan Eriksson, DSK

Motion 60+: 43) Håkan Nilsson, VMS, 74) Roger Ottosson, VMS, 102) Michael Sjögren, WMSK

Motion dam 30+: 41) Daniella Anna Theres Johansson, VMS, 83) Veronica Jönsson, VMS

Veteran EVO: 8) Christian Petersson, VMS

Veteran 1975–1985: 9) Rickard Sundström, VMS

Ungdom 1 E0 (flickor): 8) Edalia Jönsson VMS

Ungdom 1 E0 (pojkar): 2) Charlie Blom, VMS, 5) Elis Blom, VMS, 6) Casper Lundberg, VMS, 15) Leon Norberg Kovacic, WMSK, 21) Billy Bolmelid, WMSK, 29) David Rosendahl, VMS, 36) Olle Petersson, WMSK, 50) Whidar Jönsson, VMS, 54) Wille Waldenstål, WMSK, 67) Ville Karlsson, WMSK

Ungdom 2 E1-2 (flickor): 9) Ellen Adin, VMS

Guldhjälm: Harry Florin, VMS, Tore Florin, VMS, Malte Frejd, VMS, Ammie-Li Jönsson, VMS, Lowis Karlsson, VMS, Meya Karlsson, VMS, Olle Karlsson, VMS, Malte Persson, VMS, Alexander Rosendahl, VMS, Harry Sandsborg, VMS, Jim Gustafsson, WMSK, Leon Gustafsson, WMSK, Elise Norberg Kovacic, WMSK.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

