Han ersätter Kulakov i Västervik – "Mycket hög potential"

Under 2021 körde dansken inte i någon svensk klubb. Han har tidigare gjort klart med Bygdoszcz i den polska andraligan och Grindsted i Danmark.

– Då det Internationella Förbundet FIM beslutade att inte utfärda några internationella licenser till de ryska förarna började vi givetvis att sondera den lilla marknad av förare som finns tillgänglig. När vi kontaktade Kenneth så var intresset lite svalt då han inte hade planerat någon körning i Bauhausligan. Men allt eftersom diskussionen fortsatte så hittade vi ett upplägg som båda parter kunde acceptera. Kenneth kommer inte att vara tillgänglig till alla matcher under grundserien eftersom han inte vet vilka matchdagar hans polska klubb får då den ligan kör matcher lördag-måndag i varje omgång. Men till ett eventuellt slutspel ser han redan nu att det inte ska vara några problem. Med Kenneth i truppen får vi in en personlighet som kommer passa bra in i gruppen och en förare med rutin och mycket hög potential, säger Västerviks sportchef Morgan Andersson i ett pressmeddelande.

Kenneth Bjerre själv säger så här om att köra för Västervik:

– Det känns mycket bra att vi kunde hitta en lösning och jag ser fram emot att representera Västervik då jag känner många av förarna väl. Jag ska göra mitt yttersta för att hjälpa laget till en framgångsrik säsong och det är en extra sporre då klubben har 100-årsjubileum.

Bjerres ingångssnitt blir 1,647.