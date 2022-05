Premiären är några timmar bort – Dackarna siktar på att försvara guldet

Piraterna på bortaoval. Det är uppgiften som de regerande svenska mästarna Dackarna står inför i kvällens speedwaypremiär.

Dackarnas lagledare Mikael Teurnberg satsar på två par som körde mycket tillsammans under fjolårssäsongen, det vill säga Maciej Janowski/Luke Becker och Jacob Thorssell/Rasmus Jensen. De tre återstående platserna går till tre nyförvärv i form av Brady Kurtz, Ludvig Lindgren och Alexander Woentin.

– Det var inte givet att ta ut laget på det här sättet då jag har lite olika alternativ. Becker (Luke) är en förare som har haft sviktande form men jag väljer att gå med honom i par med Janowski och de åkte mycket ihop i fjol. Det är viktigt att många förare kommer in i det och det är inte säkert att det är det här laget som kör den 10 maj, säger Mikael Teurnberg.

Hur är förarnas form?

– Janowski åkte bra i första GP-tävlingen och har åkt bra i Polen. Becker har inte börjat så bra. Jacob (Thorssell) har gjort bra ifrån sig i de matcher han har kört i Polen. Ludvig (Lindgren) och Woentin (Alexander) åkte bra i lagcupen. Nu är det skarpt läge så man får se hur det går.

Kling assisterar Teurnberg

Ricky Kling var en av Dackarnas guldhjältar när han gjorde comeback i fjol. Nu väljer Mikael Teurnberg att plocka in honom i rollen som assisterande lagledare.

– Jag lärde känna honom bra under hans comeback och han har väldigt bra ledaregenskaper, skaffat sig mycket rutin och har bra blick för att se speedway. Han kommer vara med på hemmamatcherna och bortamatcherna i Småland. När vi till exempel åker till Avesta och Hallstavik är det lättare att Ola Westlund, som hjälpte mig på några bortamatcher i fjol, följer med. Ola och Ricky delar på rollen som assisterande lagledare. Ibland är fyra ögon bättre än två och det är skönt att ha med sig någon så man kan bolla idéer och tankar.

Dackarna hade velat få till en träff med alla förare inför kvällens premiär i Motala men det gick inte att lösa.

– Det har varit ett hektiskt schema för många av våra förare. Vi hade två killar (Brady Kurtz och Luke Becker) som körde i England i går och en (Maciej Janowski) som körde landskamp för Polen i går. Det är svårt att hitta ett datum som passar. Nu tittar vi på måndagen innan första hemmamatchen, säger Teurnberg.

Premiärmatchen är bara några timmar bort och Teurnberg ser fram emot att säsongen ska komma igång på allvar.

– En premiär är alltid en premiär, det tar några omgångar innan man kommer in i det. Det är ny säsong och nya förutsättningar och där man slutade i höstas är historia. Det kan man inte leva på längre.

"Vill försvara det till varje pris"

Dackarna är regerande svenska mästare och kliver in i årets säsong med ett till stora delar nytt lag.

– Vi är ett annat lag och de andra lagen har förstärkt sina trupper så det är inget man kan leva på. Vi är fortfarande svenska mästare till finalen körs i slutet av september och guldet som vi tog i höstas kan ingen ta ifrån oss. Jag vill försvara det till varje pris och det vore kul att försvara guldet. Vi har en lång säsong framför oss och det är så mycket som kan hända under en säsong. Det jag lärde mig under fjolåret är att det inte ska gå för lätt. Nu gäller det att komma in i det och få det att sätta sig. Det är inte så många som har oss som favorit som laget ser ut just nu.

Kvällens premiärmotståndare Piraterna har kommit på fötter efter att ha upplevt flera tunga säsonger.

– De är bra och var bra förra året också. De har fått kämpa i många år, gått igenom ett stålbad, kunnat koncentrera sig på det sportsliga och förstärkt truppen. Det är ett lag som åker bra i Motala och har duktiga starters. De har fått in Piotr (Pawlicki) som kommer lyfta deras lag oerhört. En killerförare som hade en jäkligt bra säsong i Masarna i fjol.