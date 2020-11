Talangfull dansk förlänger med Västervik

Det 20-åriga speedwaylöftet körde nio av Västerviks tolv matcher föregående säsong och hade ett snitt på 1,755 poäng per heat.

Mads Hansen blev även femma i junior-VM den gångna säsongen.

– Det har varit ett privilegium att jobba ihop med Mads under 2020 då han är extremt professionell med allt vad det innebär och har ett suveränt team omkring sig. Han har imponerat mycket på mig speciellt då vi kommit till bortamatcher och banor han aldrig tidigare har kört på där han kört till sig bra med poäng för laget. Mads har alla förutsättningar för att ta nästa steg i sin karriär och det känns såklart mycket bra att han väljer att göra det tillsammans med Västervik Speedway. Det ska bli mycket intressant och jobba ihop med denna talang under 2021, säger sportchefen Morgan Andersson i ett pressmeddelande.

Mads Hansen:

– Jag vill börja med att tacka samtliga inblandade i klubben för mitt första år och allt som gjorts för mig för att underlätta och känna mig välkommen. Det har varit en intressant säsong och jag är mycket tillfreds med vad jag presterade för klubben under mitt första år. Med den erfarenheten som jag byggt på mig under året så både hoppas jag och tror att jag kan höja mig ytterligare under 2021 och fortsätta bidra till framgång för Västervik Speedway, säger han.

Ingångssnittet för dansken blir 1,250. Övriga kontrakterade förare är Jason Doyle, Jack Holder, Viktor Kulakov, Linus Sundström, Anton Karlsson och Noel Wahlqvist.