En veckas försening – nu drömmer Teurnberg om ett skrällguld

Den första finalen på Skrotfrag Arena blev en jämn historia. Gästerna Lejonen fick med sig en fyrapoängsledning inför returen. SM-finalen skulle ha avgjorts redan förra veckan, men då ställde regnet till det.

Nu kulminerar i stället den svenska speedwaysäsongen under tisdagskvällen i Gislaved. Mikael Teurnberg ser inga större problem med den försening som skett.

– Man tappar lite momentum kanske, men så är det i den här världen. Vissa förare har kört mycket, vissa förare har inte kört någonting. Men det är så det är. Nedräkningen har börjat och det är inga konstigheter. Nu är det bara att ladda på. Det är 15 heat kvar av säsongen och guldet ska delas ut, säger Mikael Teurnberg.

Dackelagledaren saknar tiden när SM-finalerna avgjordes under två dagar efter varandra.

– Det kan jag sakna, då var man inne i en bubbla, men nu är det som det är. Det är fyra poäng som skiljer och det lever i allra högsta grad. Jag tror det blir mycket folk. Vi har förare som kör i England i kväll och man får hoppas på det bästa.

"Väldigt bra statistik"

Lejonen har en grym säsong i ryggen och klev naturligtvis in i SM-finalen som favoriter. Men fyra poäng i speedway kan vara uppkäkat på ett nafs.

– Vi måste komma in i matchen snabbt, hitta rätt tidigt och nästan få en drömstart. Samtidigt kan man jobba in de här poängen under den första omgången och då blir det helt öppet. Det är viktigt att det inte går åt andra hållet, utan vi behöver komma ikapp. Men vi har allt att vinna och inget att förlora. Det var lite likadant mot Västervik. Ingen har trott på oss i final och i det här fallet känner vi inte någon press.

Teurnberg menar att dackeförarna verkligen trivs på banan i Gislaved.

– Det här är mitt fjärde år och vi har väldigt bra statistik på den banan. Vi åker bra i Västervik också, så det kanske är i de här Smålandsderbyna vi verkligen taggar till. Det här är den snabbaste banan ihop med Kumbla och vi har flera dräpare i laget. Exempelvis Kurtz och Lebedevs är riktiga gasare och kommer till sin rätt här. Det är mer jubel över att åka till Gislaved än Norrköping om jag säger så. Vi gjorde en bra match där i somras också och föll med åtta poäng utan både Kurtz och Lebedevs.

"Ingen är oslagbar"

Nu är både Kurtz och Lebedevs med i startsjuan. Faktum är att det inte är några förändringar alls jämfört med laget som skulle ha kört returen för en vecka sedan. Ryan Douglas, som missade den första finalen, finns med på reservplats.

– Vi har saknat honom och nu känner vi att vi kan åka med bästa lag. Han är hungrig och kommer bli viktig. Jag vill inte peka ut någon som en nyckelförare, utan ska det här funka och ska vi lyckas rå på Lejonen måste alla bidra och vara på topp. Ingen får falla igenom.

Har du en god känsla?

– Ja, vi har allt att vinna som jag sa. Vi har haft en resa och det är positivt i laget. Folk får säga vad de vill, men ingen är oslagbar. Det ska man ha med sig. Vi ska göra allt för att stå där med guldet i morgon. Det är bara fyra poäng och det kan vända snabbt. Hade det varit åtta poäng hade det varit tuffare mentalt, men nu har vi en bra känsla. Vi kan åka dit och bara fokusera på matchen samtidigt som Lejonen får ordna med allting.