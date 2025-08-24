24 augusti 2025
Rysaren allt närmare – här är laguppställningarna

Rikard Kling och Morgan Andersson har tagit ut sina startsjuor inför avgörandet. Foto: Hans Lindqvist

SPEEDWAY 24 augusti 2025 21.02

Mindre än 48 timmar återstår till kvartsfinalrysaren mellan storfavoriten Västervik och Dackarna. Såhär ställer lagledarna upp sina lag. 

Västervik vann i Målilla med 46-44, men Dackarna känner vittring och ska absolut inte räknas bort när allt ska avgöras i Västervik på tisdag. Morgan Anderssons lag har dock visat en enorm styrka på hemmaovalen över hela säsongen och är fortsatt storfavorit. 

Idag tog lagledarna ut sina uppställningar och de ser ut såhär. Värt att notera är att Dackarna återigen kör Riders Replacement för Frederik Jakobsen. Nazar Parnityski och Jakub Krawczyk saknar på grund av att de kör matcher i polska U24-ligan. 

Västerviks startsjua: 

1) Robert Lambert

2) Mads Hansen

3) Fredrik Lindgren

4) Matias Nielsen 

5) Jacob Thorssell 

6) Anton Karlsson

7) Tom Brennan 

Dackarnas startsjua: 

1) Andzejs Lebedevs

2) Timo Lahti

3) Mateusz Szczepaniak

4) Grzegorz Zengota

5) Frederik Jakobsen/Riders Replacement

6) Tomas H Jonasson

7) Pawel Przedpelski

Allt om förra matchen kan du läsa här.

