Gulddrömmen blev äntligen sann: "Fansen har väntat så sjukt länge"

Västervik Speedway vann sitt första SM-guld på 20 år i kväll. En av de lyckliga hjältarna var Åtvidabergssonen Jacob Thorssell. – Det är skitkul för Västervik och självklart för mig också, säger han efter det efterlängtade guldet.

Västervik var i ledning med 41–37 från den första finalmatchen mot Smederna och satt i pole position för att bärga SM-guldet på hemmaplan i dag. Det blev en otroligt jämn och spännande tillställning som avgjorde i det 15:e och sista heatet.

– Det har varit en lång väntan för klubben och vi har varit väldigt nära många gånger. Det var skönt att äntligen vinna, säger Jacob Thorssell.

Vad är det som fäller avgörandet?

– Bra fråga. Vi tog mest poäng över två tävlingar. Det är så det är. Vi gör det jäkligt bra och de har ett riktigt bra lag. Det var väldigt gött att vi vann och tog guldet.

Med facit i hand betydde segern i Eskilstuna otroligt mycket för Västervik.

– Det var bra att vi fick fyra poäng där. Vi var väldigt nära på mer, men vi hade lite stolpe ut med uteslutningar. Det spelar ingen roll nu. Vi vann ändå.

Hur var det att vara mitt inne i denna dramatiska, spännande och rafflande bubbla?

– Det är en jäkla pärs, självklart. Man måste gå in i en bubbla och ta fram det lilla extra. Jag tycker att alla gör det bra och vi lyckades ta hem det.

Lugnt firande för Thorssell

Västervik hade chansen att säkra SM-guldet i heat 14. Jacob Thorssell hade tagit sig förbi Mathias Pollestad, men Leon Madsen jagade ifatt Robert Lambert och passerade i förstaböj på fjärde varvet.

– Jag kom om Pollestad i heat 14 och då hade vi vunnit. Sedan lyckades Madsen hitta fart och komma om Lambert. Han blir aldrig omkörd. Det var synd. Vi lyckades ändå ta det i 15:e heatet.

Mads Hansen klev fram och fixade guldet i heat 15 då Michael Jepsen Jensen fick ett kast i andraböj på första varvet. Smedernas fyrtvåa räckte inte för att komma ifatt Västervik som vann med 85–83.

Jacob Thorssell var inte en av förarna i det stora guldfirandet med supportrarna.

– Nej, det blir rätt lugnt. Jag kör danska finalen i morgon. Det blir lite käk här och sedan blir det att åka hem och sedan vidare mot Danmark i morgon.

Jacob Thorssell rankar SM-guldet högt.

– Jag har sju SM-guld, det har blivit ett gäng SM-guld. Jag rankar detta väldigt högt, framför allt när vi har varit så nära många gånger. När ”Woffy” (Tai Woffinden) skadade sig i början på säsongen ville vi ha in ett nyförvärv, men vi fick inte in någon. Vi lyckades ändå vinna så det var väldigt roligt.

7 715 åskådare följde det nervkittlande dramat på plats på Hejla Arena.

– Att ge alla supportrar ett guld är det absolut största. De har väntat så sjukt länge. När vi har varit så nära så känns det bra att vi kan ge ett guld tillbaka och äntligen vinna.