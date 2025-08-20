Stark kväll av Thorssell: "Hemma är vi trygga"

Jacob Thorssell flög stundvis fram på ovalen i Målilla. Han var nöjd med att få Västervik fick med sig två poängs övervikt. – Hemma känner vi oss trygga, säger han.

Jacob Thorssell såg ut att gå mot en kanontävling när han stod noterad för åtta poäng efter tre heat. På de efterföljande två blev det dock bara en – med en tung nolla i det sista nomineringsheatet.

– Jag tyckte även mitt fjärde heat, med ettan där, var rätt okej. Det var synd att jag nollade sista, det är piss att avsluta så. Jag fick en jäkligt dålig start. Överlav är jag rätt nöjd, men det hade känts bättre om jag fått en etta eller tvåa där förstås, säger han.

Ex-dacken tyckte att Västerviks 46-44-seger ändå smakade gott, även om många kanske förväntat sig en större segermarginal.

– Det är alltid bra med vinst och två poäng är bättre än ingenting. Jag är nöjd med det i alla fall.

Var det en överraskning att Dackarna stod upp så här pass bra mot er?

– Nä, inte direkt. Jag tycker det är bra att vi tog en vinst ändå. Det kunde blivit tio poäng i baken också. Jag har aldrig varit med om att det varit så halt i Målilla. Det svårt att få ned det i backen, så jag tycker vi ska vara nöjda.

Avgörande drabbning stundar

Nu väntar en helt avgörande batalj på Hejla Arena, där semifinalavancemanget ska delas ut.

– Hemma känner vi oss trygga, eller jag gör det i alla fall, men vi får tänka 0-0. De har några som är snabba i Västervik och det är bara att kötta på. Det är 15 heat till som ska köras och det kan hända mycket. Det kommer bli en tuff uppgift.

Är det ert år i år?

– Jag tror på det. Får vi igång alla gubbar och alla har en bra dag, så är vi svårslagna. Det kommer vara en tuff väg dit och det finns många bra lag. Lejonen och Smederna är bra ett till sju och Rospiggarna är också bra. Men vi ska göra allt vi kan för att vinna.