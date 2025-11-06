Mästarklubben förlänger med egen produkt

Egna produkten Adam Carlsson tog steget upp på stor cykel inför årets säsong. Nu meddelar Västervik Speedway att hans karriär fortsätter i moderklubben.

Inför 2025 års säsong tog 17-åringen klivet upp till 500cc – och svarade för flera starka insatser med Örnarna i division 1.

Tidigt under säsongen kvalade Carlsson dessutom in till JSM-finalen i Karlstad. En oturlig krasch resulterade i en hjärnskakning och hjärnblödning, vilket satte stopp för resten av säsongen. Han blickar nu framåt mot 2026 och siktar på att ta revansch i moderklubben.

"Det känns fantastiskt kul att få vara kvar i Västervik även nästa säsong. Det är här jag vill vara, och jag vet att det här är rätt plats för mig för att kunna fortsätta utvecklas på allra bästa sätt. Vi ses på Hejla Arena", säger Adam Carlsson i ett pressmeddelande.

Västervik Speedways sportchef Mikael Teurnberg ser fram emot att få följa 17-åringen utveckling under kommande år:

"Det ska bli spännande att följa Adam under 2026. Han är på väg att ta steget upp i A-laget, ingår redan i truppen och ska nu försöka slå sig in och konkurrera om en plats. Adam kommer även att köra division 1-speedway och förhoppningsvis få chansen att vara med i Allsvenskan under det kommande året, säger Mikael Teurnberg.

Adam Carlsson får ingångssnittet 0,500 till säsongen 2026.