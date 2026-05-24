Efter olyckan – så ställer Dackarna upp på tisdag

Artem Laguta får ta ett stort ansvar i Dackarna i Tai Woffindens frånvaro.
In i laget kommer danske talangen William Drejer som därmed gör sin första match i Bauhausligan för säsongen. Följande startsjua ställer Morgan Andersson upp med:
1. Artem Laguta
2. Timo Lahti
3. Matias Nielsen
4. William Drejer
5. Nazar Parnitskyi
6. Tomas H Jonasson
7. Avon van Dyck.
Löpnade snitt: 8,586
Smederna kommer med följande lag:
1. Kim Nilsson
2. Mathias Pollestad
3. Maciej Janowski
4. Gleb Chugunov
5. Andzejs Lebedevs
6. Daniel Henderson
7. Joel Andersson.
Löpande snitt: 11,577.
Doyle kliver in i Västervik
Västerviks beger sig till Hallstavik där lagledaren Mikael Teurnberg möter sin tidigare klubb Rospiggarna. In i laget lagets GP-förare Jason Doyle och Tom Brennan, ut går Rasmus Jensen och Mads Hansen.
Startsjuan mönstras enligt detta:
1. Robert Lambert
2. Tom Brennan
3. Jacob Thorssell
4. Villads Nagel
5. Jason Doyle
6. Noel Wahlqvist
7. Victor Palovaara
Löpande snitt: 11,635.
Rospiggarna ställer upp med följande lag:
1. Adam Ellis
2. Philip Bängs Hellström
3. Vadim Tarasenko
4. Jonas Knudsen
5. Adam Bubba Bednar
6. Tyr Söderblom
7. Ludvig Lindgren
Löpande snitt: 5,847.