Efter olyckan – så ställer Dackarna upp på tisdag

Artem Laguta får ta ett stort ansvar i Dackarna i Tai Woffindens frånvaro. Foto: Simon Henriksson

Efter Tai Woffindens olycka i Polen ikväll gör Morgan Andersson en förändring i startsjuan till tisdagens hemmamatch.

In i laget kommer danske talangen William Drejer som därmed gör sin första match i Bauhausligan för säsongen. Följande startsjua ställer Morgan Andersson upp med:

1. Artem Laguta

2. Timo Lahti

3. Matias Nielsen

4. William Drejer

5. Nazar Parnitskyi

6. Tomas H Jonasson

7. Avon van Dyck.

Löpnade snitt: 8,586

Smederna kommer med följande lag:

1. Kim Nilsson

2. Mathias Pollestad

3. Maciej Janowski

4. Gleb Chugunov

5. Andzejs Lebedevs

6. Daniel Henderson

7. Joel Andersson.

Löpande snitt: 11,577.

Doyle kliver in i Västervik

Västerviks beger sig till Hallstavik där lagledaren Mikael Teurnberg möter sin tidigare klubb Rospiggarna. In i laget lagets GP-förare Jason Doyle och Tom Brennan, ut går Rasmus Jensen och Mads Hansen.

Startsjuan mönstras enligt detta:

1. Robert Lambert

2. Tom Brennan

3. Jacob Thorssell

4. Villads Nagel

5. Jason Doyle

6. Noel Wahlqvist

7. Victor Palovaara

Löpande snitt: 11,635.

Rospiggarna ställer upp med följande lag:

1. Adam Ellis

2. Philip Bängs Hellström

3. Vadim Tarasenko

4. Jonas Knudsen

5. Adam Bubba Bednar

6. Tyr Söderblom

7. Ludvig Lindgren

Löpande snitt: 5,847.