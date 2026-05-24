24 maj 2026
Efter olyckan – så ställer Dackarna upp på tisdag

Artem Laguta får ta ett stort ansvar i Dackarna i Tai Woffindens frånvaro. Foto: Simon Henriksson

SPEEDWAY 24 maj 2026 21.20

Efter Tai Woffindens olycka i Polen ikväll gör Morgan Andersson en förändring i startsjuan till tisdagens hemmamatch. 

In i laget kommer danske talangen William Drejer som därmed gör sin första match i Bauhausligan för säsongen. Följande startsjua ställer Morgan Andersson upp med:

1.        Artem Laguta

2.        Timo Lahti

3.        Matias Nielsen

4.        William Drejer

5.        Nazar Parnitskyi

6.        Tomas H Jonasson

7.        Avon van Dyck.

Löpnade snitt: 8,586 

Smederna kommer med följande lag:

1. Kim Nilsson

2. Mathias Pollestad

3. Maciej Janowski

4. Gleb Chugunov

5. Andzejs Lebedevs

6. Daniel Henderson

7. Joel Andersson.

Löpande snitt: 11,577.

 Doyle kliver in i Västervik

Västerviks beger sig till Hallstavik där lagledaren Mikael Teurnberg möter sin tidigare klubb Rospiggarna. In i laget lagets GP-förare Jason Doyle och Tom Brennan, ut går Rasmus Jensen och Mads Hansen.

Startsjuan mönstras enligt detta:

1.        Robert Lambert

2.        Tom Brennan

3.        Jacob Thorssell

4.        Villads Nagel

5.        Jason Doyle

6.        Noel Wahlqvist

7.        Victor Palovaara

Löpande snitt: 11,635. 

Rospiggarna ställer upp med följande lag:

1.        Adam Ellis

2.        Philip Bängs Hellström

3.        Vadim Tarasenko

4.        Jonas Knudsen

5.        Adam Bubba Bednar

6.        Tyr Söderblom

7.        Ludvig Lindgren

Löpande snitt: 5,847. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

