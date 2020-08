Målilla MK arrangerar nya SM-finaler – här är startlistorna

För lite mer än en vecka sedan försvarade Jacob Thorssell sitt individuella SM-guld på hemmabanan i Målilla.

I dag väntar både USM-finalen och JSM-finalen på Skrotfrag Arena i Målilla.

– Jag tycker att det känns bra och vi är redo. Vi har förberett oss väl i dag (läs i går) och har slitit för att få till en så bra bana som möjligt. Jag tror att det kan bli två spännande finaler. Det är inte dåligt att köra två finaler samma dag, säger Dackarnas ordförande Tomas Karlsson.

18 förare i båda finalerna

USM-finalen körs klockan 12.00 och JSM-finalen klockan 16.00 och det blir som väntat ingen publik på plats i Målilla. Klubben ska även sända USM- och JSM-finalerna på sin Facebooksida under lördagen.

– Rent ekonomiskt så betyder de tre SM-finalerna inget nämnvärt. Vi har haft som mål att vi ska driva SM-finalerna med noll resultat och det kommer vi lyckas med. Sponsorer hjälpte till att lösa SM-tävlingen på seniornivå och det täcker mycket av det som vi kör i helgen. Folk har också köpt soffbiljetter och stöttar oss så de har gjort en fantastisk insats för oss.

Vad betyder det att ni kan sända dagens finaler?

– Det är viktigt att man kan visa så mycket som man bara kan när det inte får vara någon publik.

Både på ungdoms- och juniorsidan kommer 18 förare till start.

– Det är jäkligt roligt att det är fulla startfält, 18 juniorförare och 18 ungdomsförare. Det är väldigt roligt för svensk speedway och att vi kan genomföra SM för deras skulle. Det är vår framtid.

Vad vidtar ni för åtgärder inför lördagens tävlingar?

– Det som alltid är en utmaning är restriktionerna men det är som det är. Vi håller strikt efter det så vi måste bland annat se till att ungdomsförarna lämnar arenan innan juniorerna kommer in på området. Vi har det bra i Målilla på det sättet att vi har flera olika in- och utfarter som vi kan använda oss av. Det blir mer jobb och styr för vår del då vi ska ta namn på alla som kommer in på arenan.

"Det är mina favoriter"

Avon Van Dyck, 17, är den enda föraren från Dackarna i dagens JSM-final och Västervik Speedway har Philip Olofsson, Anton Karlsson och Noel Wahlqvist som slåss om medaljerna.

– Juniorkampen ser ut att bli väldigt tuff och jämn. Jag tror att slutsegern står mellan Woentin (Alexander) och Hellström-Bängs (Philip) så det är mina favoriter till segern.

Vad tror du om hemmahoppets (Avon Van Dycks) chanser?

– Vi får hoppas att han kan göra så att Dackarna får ytterligare en förare på pallen efter att Oliver Berntzon och Jacob Thorssell kom på pallen i den stora SM-finalen. Det vore skithäftigt. Alla som ställer upp har chansen att vinna och klipper man starten i ett finalheat så kan det vara svårt att ta sig om.