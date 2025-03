Hedersordförande ställer upp: "En dum idiot om jag hade sagt nej"

Ove Johansson är hedersordförande i Målilla MK/Dackarna. Nu, när klubben inte hittar en ny ordförande, kliver 78-åringen in som tillförordnad ordförande tills vidare. Bilden är från hans senaste sejour som ordförande i klubben. Foto: Bildbyrån

Arbetet med att ta fram en ny ordförande har varit svårt. Nu kliver föreningens hedersordförande Ove Johansson in som tillförordnad ordförande tills vidare. – Det är för mycket klubbhjärta i mig för att sätta dem på pottkanten, säger Ove Johansson.

Ove Johansson har varit ordförande unikt länge i Målilla MK och Dackarna.

Den nu 78-årige föreningsprofilen jobbade aktivt i klubben i 55 år och var ordförande i 36 år innan han bestämde sig för att kliva åt sidan vid årsmötet i mars 2016.

Sedan dess har Ove Johansson inte haft någon officiell roll i elitklubben.

På gårdagens årsmötes valdes Ove Johansson, hedersordförande i klubben, till tillförordnad ordförande i väntan på att någon av de tillfrågade ordförandekandidaterna tackar ja.

– Jag är inte tillbaka för att bli ordförande i åratal igen. Det är bara tillfälligt till valberedningen får svar från de tillfrågade kandidaterna och de har i dagsläget inte fått något slutgiltigt svar. De har ett par personer tillfrågade om att bli ordförande. När någon av dem säger att de är beredda att hoppa in kommer vi kalla till ett extra årsmöte och välja in den personen i stället för mig. Jag vill att en ny ordförande ska komma in så fort som möjligt, säger Ove Johansson.

Vad fick dig att ställa upp som tillförordnad ordförande?

– Som jag sa på mötet så vet jag vilket arbete valberedningen gör och hur mycket de sliter för att få fram en ordförande. Vi kan inte köra föreningen utan ordförande, det går inte. Jag blev tillfrågad och då hade jag varit en dum idiot om jag hade sagt nej efter att ha lagt ner 55 år i klubben. Det är för mycket klubbhjärta i mig för att sätta dem på pottkanten. Det är självklart att jag ställer upp för det som behövs här och nu, men jag tänker inte sitta kvar i åratal igen, säger Ove Johansson.

"En risk som vi lever med"

Ove Johansson hoppas att det blir ett skifte på ordförandeposten under det kommande året.

– Jag ska inte sitta och bli omvald nästa år igen.

Vad har för tankar kring uppdraget som du återvänder till?

– För mig är det inga nyheter utan det är att jag ska komma in i det. Jag har varit ifrån styrelseverksamheten i tio år och jag är medveten om att jag har tappat en del och att det gäller att uppdatera sig med 2025 i stället för 2015.

2024 blev inget bra ekonomiskt år för Målilla MK/Dackarna AB som tillsammans redovisar ett minusresultat på 1,25 miljoner kronor.

– Det är sådana saker som kan hända och det är otroligt tråkigt när det väl händer. Jag har varit med i så många år så man har varit med om år där det både är plus och minus. Det är inte så att hela världen rasar för det. Det är GP:et som vi har den största förlusten i. Det blev inte den publik som det borde ha blivit på grund av regnet, säger Ove Johansson.

Klubbens nygamle ordförande blickar framåt och hoppas på en lyckad GP-tävling i sommar.

– 2025 är det viktigt att fortsätta hålla det stramt i ekonomin och det är viktigt i alla tider. Tyvärr driver vi en sån verksamhet där vi är tvungna att hoppas på att vi har ett strålande väder vid GP-tävlingen och då kan de här siffrorna vara åt andra hållet istället. Det är en risk som vi lever med och vi rår inte över vädret.

"Bara bra med nya personer"

Peter Samuelsson, Peter Rosenlund, Magnus Frodig och Anders Dahlström är kvar i styrelsen. Nytillskotten är Tomas Lindqvist, Louise Sommansson, Christoffer Lundberg och Erik Axetun.

– Det är bara bra med nya personer i styrelsen. Styrelsen ska vara levande genom åren. När jag satt som ordförande i 36 år var det i stort sett samma personer under åtminstone halva tiden. Jag vill att det kommer in nytt folk och det har det gjort i år, vilket är glädjande.

Målilla MK grundades sommaren 1929 och fyller 100 år om fyra år.

– Vi har fått en arv som vi ska ta vara på. Det är vår plikt att se till att motorklubben fortfarande finns kvar och är livaktig. Vi vill inte att det ska bli en motorklubb som nästan inte märks. Vi vill vara en klubb i framkant och det har vi varit i många, många herrans år.