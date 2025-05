Hultsfreds kommun lägger mer pengar på att sponsra GP-tävling

GP-festen i speedway kommer till Målilla både 2025 och 2026. Då får Hultsfreds kommun lägga mer pengar i ett nytecknat sponsringsavtal med Dackarna/Målilla MK. – Det årliga stödet höjs med 20 000 kronor till 220 000 kronor, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Det befintliga Speedway Grand Prix-avtalet mellan Hultsfreds kommun och Målilla MK/Dackarna gick ut i och med 2024 års tävling. Klubben har under de senaste åren erhållit ett årligt GP-stöd på 200 000 kronor plus 20 000 kronor för en värdskapsbjudning från Hultsfreds kommun.

Nu har parterna kommit överens om ett nytt avtal som sträcker sig över de två kommande årens tävlingar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att det kommunala sponsringsstödet ska öka med 20 000 kronor till 220 000 kronor per år, enligt förslaget till nytt sponsoravtal.

"Vårt största internationella event"

Utöver 220 000 kronor är det sedan tidigare bestämt att Hultsfreds kommun står för en värdskapsbjudning som ger ersättning på 20 000 kronor till Dackarna.

– Vi har tecknat ett nytt avtal vad gäller sponsring av GP:et i Målilla. Det handlar om GP-tävlingarna under åren 2025 och 2026 i och med att Målilla MK har avtal med Discovery om GP under detta år och nästa år, säger kommunalrådet Lars Rosander (C) och fortsätter:

– Det är vårt största internationella event i kommunen. Vi tycker att det är viktigt och det är viktigt att vi som kommun är med och bidrar på ett sätt så att det kan bli ett bra evenemang när det gäller ekonomi och marknadsföring.

Höjningen på 20 000 kronor – från 220 000 kronor till 240 000 kronor med värdskapsbjudningen inräknad – föreslås belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 2025 och tas med i ombudgetering för 2026.

– Det blir totalt 240 000 kronor per år som det nya avtalet för sponsring innebär, säger Lars Rosander.

"Tilldelade lite fler biljetter"

Lars Rosander berättar att Hultsfreds kommuns logotyp kommer exponeras på flera olika sätt under de två kommande GP-tävlingarna.

– Tävlingen går i 110 länder och vi får med kommunens logotyp på den digitala skylten i mitten på arenan och på luftsargen i startböjen. Logotypen kommer även synas i olika flyers, affischer och matchprogram. Vi har också blivit tilldelade lite fler biljetter i år, 25 biljetter som erbjuds som pris i tävling för kommuninvånare till årets GP-tävling. Kommunen har även möjlighet att förlägga studiebesök för tillväxt- och näringslivsrådet, säger Rosander.