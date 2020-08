Jakobsen imponerade stort – ser lång framtid i Dackarna

Efter premiärförlusten i derbyt mot Vetlanda har Dackarna visat framfötterna på hemmaovalen.

55–34 mot Piraterna förra veckan och 48–42 mot Indianerna i afton.

Efter fyra körda heat befann sig Dackarna i ett knivigt läge, underläge med 7–17, och valde då att sätta in Frederik Jakobsen tillsammans med Oliver Berntzon i femte heatet.

Det blev ett genidrag och starten på Dackarnas vändning på Skrotfrag Arena.

– Det var återigen en bra laginsats hela vägen men det var tufft. Ett tag låg vi under med tio poäng, vi kom tillbaka starkt efter långa pausen. Då hade vi gjort lite ändringar på materialet och när Joel (Kling) kom in och körde in en femetta med mig så gav det mycket självförtroende till laget, säger Frederik Jakobsen.

"Förlorade de flesta starterna"

Dackarna ryckte ifrån till ledning 36–30 efter två raka femettor i heat tio och elva och hade god kontroll på matchen.

I det första nomineringsheatet plockade Indianerna en femetta och Dackarnas ledning var nere på två poäng. I 14:e heatet avgjorde Hans Andersen och Jacob Thorssell matchen med en femetta och Frederik Jakobsen avslutade kvällen med en heatseger.

– Det känns väldigt bra för egen del. Faktum är att jag förlorade de flesta starterna i kväll men jag gjorde många bra förstavarv med omkörningar till bra positioner, säger Jakobsen.

Han visade att man kan vinna heat utan att få den perfekta starten.

– Jag skulle säga att jag är bra på att läsa linjer på banan. Om någon kör ut långt i första kurvan så kan jag vända tillbaka och köra förbi dem.

"Jag vill stanna här"

Under denna speciella säsong får Jakobsen ta ett större ansvar i Dackarna.

– Det passar mig fint. Det är mitt första år som seniorförare och jag känner att jag har tagit ett kliv uppåt samtidigt som jag får köra många matcher. Jag kommer i bra racingform av att köra många tävlingar. Just nu känns det jättebra.

Hur bra var denna insats av dig?

– Det är en av mina bästa matcher i Dackarna. Jag hade en mycket bra första tävling mot Smederna förra året med tolv poäng. Det är mina bästa matcher i Dackarna.

Hur ser du på din framtid i klubben?

– Jag är en förare som har mycket lojalitet för klubbarna som jag kör för. Det känns bra här så jag ser ingen anledning till att byta klubb. Jag har tillhört min danska klubb, Fjelsted, under hela min karriär så jag ska försöka köra här i Målilla i många år till. Jag vill stanna här, det är min plan. Det går bra för mig och för laget så jag hoppas att vi kan ha ett fortsatt bra samarbete under de kommande åren.