DACKARNA VÄRVAR TYSK FÖRARE: ”UTMANAR OM ATT BLI HEATLEDARE”

Dackarna har tidigare gjort klart med Jacob Thorssell, Frederik Jakobsen och Rasmus Jensen till kommande säsong.

Nu har den fjärde pusselbiten i Mikael Teurnbergs lagbygge fallit på plats.

Skrevs ut ur truppen i fjol

I fjol var tanken att Dackarna skulle ha en förare från Tyskland i truppen för andra gången någonsin. Den första var Christian Hefenbrock, som körde för klubben säsongerna 2006 och 2007.

Föraren det handlade om var Kevin Wölbert, som skrev på för Dackarna hösten 2019. Coronapandemin satte stopp för tyskens deltagande och han skrevs ut ur Dackarnas trupp innan den förkortade säsongen startade.

Nu står det klart att Kevin Wölbert tar plats i Dackarnas trupp.

”2020 var den värsta säsongen och upplevelsen för oss alla. För egen del tappade jag lite sponsorer och det var osäkert hur säsongen skulle kunna genomföras i de olika länderna. Därför kunde jag inte uppfylla mina åtaganden gentemot Dackarna. Det var verkligen synd. Jag vill tacka Dackarna för att klubben förstod min situation och för mig var det ingen tvekan att skriva på ett nytt kontrakt nu”, säger Kevin Wölbert i ett uttalande på klubbens hemsida.

"Högklassigt maskinmaterial"

Dackarnas lagledare Mikael Teurnberg är nöjd med att den tyske föraren har bestämt sig för styrning i Dackarna 2021.

– Kevin Wölbert blir fjärde föraren in i laget, en förare som jag hoppas mycket på 2021. Han kommer att bli en bra förare på plats två eller fyra i starten av säsongen, men kommer att utmana under säsongen om att bli heatledare i Dackarna. En kille med rutin och högklassigt maskinmaterial. Han har kört i polska ligan under 2020 med framgång.

Dackarnas trupp består i dagsläget av Jacob Thorssell, Frederik Jakobsen, Rasmus Jensen och Kevin Wölbert.