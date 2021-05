500 åskådare välkomnas till morgondagens seriepremiär i Bauhausliugan mellan Dackarna och Västervik.

Byråkrati hindrar biljettsläppet – försäljningen lär starta några timmar före start

500 åskådare får bevittna seriepremiären mellan Dackarna och Västervik på anvisade sittplatser. Byråkrati leder till att Dackarna inte kan släppa biljetter förrän i morgon.

I morgon gör Dackarna och Västervik upp i premiären av 2021 års upplaga av Bauhausligan. Dackarna blir först med 500 åskådare då regeringen har fattat beslut om lättnader i coronarestriktionerna från och med i morgon, tisdagen den 1 juni. Från och med den 1 juni får idrottsevenemang som hålls utomhus besökas av 500 åskådare på anvisad sittplats.

Klubben har möjlighet att ta emot åskådare på ett smittsäkert sätt på den stora arenan i Målilla.

Försäljningen lär starta i morgon

Dackarna får dock invänta tillstånd från polisen innan de kan släppa några biljetter till tisdagens seriepremiär. I dag har klubben fått lite mer information om vad som väntar.

”Vi har en positiv dialog med polisen och förhoppningarna om att det löser sig bedöms som goda. Läget är så att polisen inte får/kan utfärda några tillstånd förrän restriktionerna lättar, det betyder i morgon (tisdag). Så innan vi har tillståndet i vår hand kan vi inte släppa några biljetter men vi har en förhoppning om att kunna släppa biljetterna till försäljning kring lunchtid i morgon tisdagen den 1 juni. En länk till biljettförsäljningen kommer att läggas ut här senare”, skriver Dackarna på sin hemsida.

All biljettförsäljning kommer ske via Tickster så ingen kan komma till arenan utan att ha en biljett utfärdad av Tickster. Dackarna har varit i kontakt med flera årskortsinnehavare, som kommer få sina biljetter per mejl på tisdagen. Inga andra biljetter eller externa frikort kommer ge tillträde till matchen.

Inga kiosker kommer vara öppna för att publiken inte ska vara i rörelse utan sitta på sin anvisade plats. Toaletterna kommer hållas öppna.

