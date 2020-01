SD: "Låt justeringen ske digitalt – är miljösparande"

Alltmer blir digitalt i vårt samhälle, det går inte att undvika, oavsett om man vill det eller inte. Med anledning av detta har nu vi Sverigedemokrater lämnat in en motion om digital justering av protokoll.

Vid varje nämndsammanträde utses en protokolljusterare som ibland måste ta ledigt från sitt ordinarie arbete och åka in till Vimmerby för att läsa igenom all text, och därefter skriva under, ett tidsödande arbete då tiderna även ska passa ihop med tjänstemännens. Därför föreslår vi att den ledamot som blir vald till att justera protokoll kan sitta hemma i lugn och ro, läsa igenom handlingarna och därefter signera med hjälp av sin e-legitimation.

Detta spar tid för den enskilde men är även miljösparande då man slipper att åka in till kommunen, enbart för att skriva under.

Nu är det bara att vänta tills det behandlas i kommunfullmäktige och att det blir bifall på förslaget.

Anneli Jakobsson

Gruppledare SD Vimmerby