JUST NU: Larmade för att kontrollera tidigare brand

Det var vid 12.17 som larmet kom in till SOS på söndagen. Enligt initiala uppgifter skulle det handla om en brand i ett radhus i Vimmerby.

Det visade sig sedan att det hade varit en brand i huset dagen innan, då det hade börjat brinna på spisen. Nu hade den som bor på adressen hört av sig i efterhand.

– De var oroliga att det elden skulle ha gått upp i fläkten, så därför åkte räddningstjänsten ut och gjorde en kontroll där de kollade med värmekamera. Men det var lugnt på platsen så räddningstjänsten kunde snart vända tillbaka igen, säger Maria Johansson, teamledare hos SOS Alarm.

Artikeln har uppdaterats.