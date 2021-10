Coronaviruset 14 oktober: Fyra nya dödsfall i Sverige

1 161 264 personer i Sverige har smittats av sjukdomen, vilket är 799 fler i jämförelse med onsdagens rapport.

7 874 har fått intensivvård under pandemin. 23 personer får vård på intensiven just nu och det är två färre än i går.

– Om vi går till Sverige och tittar på utvecklingen vecka till vecka har vi de senaste fyra veckorna haft en stabil situation. Vi har haft en förekomst av ungefär 81 fall per 100 000 invånare under den senaste 14-dagarsperioden. Om man tittar i vilken ålder som förekomsten är som högst kan man se att förekomsten är som högst i gruppen 10-19 år. Den har legat stabilt där under senaste veckorna. Testningen har senaste 2 veckorna legat kring 130 000-140 000 de senaste veckorna. Andelen positiva prover har hela tiden legat kring 3 procent, säger Karin Tegmark Wisell, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationsprogrammet löper vidare och nu har strax över 7,2 miljoner fått minst en dos och 6,77 miljoner fått två doser. Det är ökningar med cirka 8 000 och cirka 27 000.

I världen har 240 miljoner smittats, 4,9 miljoner avlidit och 217,3 miljoner tillfrisknat.