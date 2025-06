Smittsam coronavariant har nått Sverige: "Kan ha muterat"

En ny, mycket smittsam variant av coronaviruset sprids just nu som en löpeld i Asien. Även i Sverige har nu enstaka fall upptäckts. – Det är inte omöjligt att vi får en ökning i Sverige, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Den nya varianten kallas Nimbus, eller coronavarianten NB.1.8.1. Den upptäcktes först i Asien och smittspridningen har ökat ordentligt och varianten har visat sig vara mycket smittsam.

Nu har fall av Nimbus även noterats i Sverige.

– Det här är en undervariant till omikron har tagit över en stor del av smittspridningen i vissa delar av världen. Vi har sett enstaka fall här, men ännu inget ökning av antalet fall, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén, som också är professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin, till Aftonbladet.

I Thailand ökade antalet fall från 6 000 till 33 000 på bara några dagar. WHO har tidigare satt upp Nimbus på sin lista över de varianter man övervakar särskilt noga.

– I Sverige har vi haft förhållandevis låg smittspridning av covid-19 under vintern. Men tidigare säsonger har visat att man också kan få toppar under sommaren. Det är inte omöjligt att vi får en ökning av den här varianten under sommaren eller mot hösten, eller så får vi spridning av en helt annan variant. Det är väldigt svårt att säga, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Att på nytt vaccinera människor i större utsträckning är inte aktuellt. Skäl till oro ska inte finnas.

– Det är en variant som vi följer men det finns ingenting just som motiverar att man ändrar sina vanor eller lever på något annat sätt. Det handlar sannolikt inte om någon större förändring utan snarare om att varianten har en ökad förmåga att ta sig förbi immunförsvaret.