63 NYA FALL I LÄNET – STOR ÖKNING I VISSA KOMMUNER

Dagens ökning är den högsta dygnsnoteringen på lång tid. Hela 63 nya fall har bekräftats i länet och totalt har 24 810 personer i länet smittats av covid-19 under pandemin. Under vecka 41 smittades 87 personer. Det var en ökning jämfört med de tidigare veckorna och den högsta siffran sedan vecka 36. Antalet smittade ökade ännu mer under vecka 42 – då handlade det om 131 fall. Hittills den här veckan har 85 fall konstaterats.

Kommunlistan ser ut så här i dag:

Kalmar 8 087 (+27)

Västervik 3 325 (+2)

Oskarshamn 2 602 (+2)

Nybro 1 858 (+14)

Vimmerby 1 712 (+1)

Mörbylånga 1 416 (+7)

Mönsterås 1 397 (+4)

Hultsfred 1 228 (+-0)

Emmaboda 765 (+-0)

Borgholm 591 (+3)

Högsby 530 (+1)

Torsås 378 (+2)

Tre på sjukhus

Tre covid-19-patienter vårdas på sjukhus i Kalmar län, men ingen är i behov av intensivvård. 1 130 har skrivits ut från sjukhus under pandemin och 143 har avlidit. Det är samma antal som i går.

Antalet självtester ligger på 170 688 (+457). 18 777 av dem har varit positiva, vilket är 38 fler än i går.

Regionen har gjort 92 257 (+314) tester på 46 138 (+104) personer och 6 033 (+25) har varit positiva.