30 NYA FALL I LÄNET – SÅ SER DET UT I KOMMUNERNA

I går var det 21 nya fall i länet. I dag handlar det om 30 nya fall. Totalt har nu 24 919 personer i Kalmar län bekräftats smittade av covid-19.

Under vecka 41 smittades 87 personer. Det var en ökning jämfört med de tidigare veckorna och den högsta siffran sedan vecka 36. Antalet smittade ökade ännu mer under vecka 42 – då handlade det om 131 fall. Under vecka 43 har 164 fall konstaterats. Vecka 44 är uppe i 30 fall.

Kommunlistan ser ut så här i dag:

Kalmar 8 138 (+16)

Västervik 3 328 (+1)

Oskarshamn 2 606 (+1)

Nybro 1 873 (+6)

Vimmerby 1 713 (+1)

Mörbylånga 1 435 (+3)

Mönsterås 1 407 (+1)

Hultsfred 1 229 (+-0)

Emmaboda 766 (+-0)

Borgholm 593 (+-0)

Högsby 530 (+-0)

Torsås 380 (+1)

Fem på sjukhus

Fem covid-19-patienter vårdas på sjukhus i Kalmar län, men ingen är i behov av intensivvård. 1 132 har skrivits ut från sjukhus under pandemin och 143 har avlidit. Det är två fler utskrivna jämfört med gårdagens siffror.

Antalet självtester ligger på 171 850 (+448). 18 867 av dem har varit positiva, vilket är 18 fler än i går.

Regionen har gjort 92 748 (+182) tester på 46 297 (+41) personer och 6 052 (+12) har varit positiva.