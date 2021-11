Dubbla rekord för ALV under höstlovet – ”Bästa höstlovet någonsin”

Hela två besöksrekord slogs under höstlovsveckan på Astrid Lindgrens Värld. Foto: Stefan Härnström

Astrid Lindgrens Värld gjorde en supervecka under höstlovet och slog besöksrekord dubbelt upp. Veckan blev både den mest välbesökta höstlovsveckan någonsin, och dessutom slogs besöksrekord när fredagen blev den mest besökta höstlovsdagen. – Det är jätte, jätteskoj. Vi gör det bästa höstlovet någonsin, säger parkens vd Joacim Johansson.

Höstlov på Astrid Lindgrens värld var det i år extra många som var sugna på, och parken gjorde under vecka 44 sin bästa höstlovsvecka någonsin. Rekord slogs både under hela veckan, och under fredagen som blev den mest besökta höstlovsdagen i parken någonsin.

Bästa höstlovet någonsin

Joacim Johansson, vd, är såklart väldigt nöjd och glad över resultatet som var välbehövligt efter en oerhört tuff period under pandemin.

– VI gör det bästa höstlovet någonsin. Inte med någon jättemarginal, men ändå – med nästan 250 fler gäster.

Totalt besökte drygt 44 200 personer parken under höstlovet. Det tidigare rekordet sattes under höstlovet 2019, vilket var senaste gången det anordnades höstmarknad i parken.

– Det är jättejätteskoj och betyder jättemycket såklart. Dels att få genomföra en vecka på det sättet som är vår upplevelse. Att inte behöva räkna gäster på gradängerna, inte begränsa hur många som får komma in. Att slippa allt det här med köandet som faktiskt inte hör till upplevelsen i parken utan att gästerna kan komma och gå. Finns det plats på föreställningarna så får man komma in.

”Som en julidag mitt under högsäsongen”

Fredagen under höstlovet slog även den rekord.

– Vi slog rekord som enskild dag också och det blev på fredagen när vi hade över 7400 gäster. Det är som en julidag mitt under högsäsongen, säger en mycket glad Joacim Johansson.

Stor efterfrågan på boende

Även efterfrågan på boende under höstlovet har varit hög.

– Folk längtade och det känns jätteroligt. Och inte minst att det var sådan efterfrågan på vårt boende. Det var väldigt, väldigt bra bokat och gäster har velat sätta upp sig på väntelistan när det varit fullbokat. För vår del visar det på att satsningen vi kör på ytterligare boenden är helt rätt.

Vädret under höstlovet gjorde sitt för att besökarna skulle bli så många tror Joacim.

– Det är klart att gästantalet är avhängt på vädret. Egentligen var det bara tisdagen som vädret var sådär. Annars hade vi riktigt superväder.

Hoppas att hela kommunen gynnats

Det fullbokade läget märks även utanför Astrid Lindgrens Värld och Joacim Johansson hoppas att det fört med sig positiva effekter för hela Vimmerby.

– Jag pratade med Jocke på stadshotellet (Joakim Carlqvist, vd, reds.anm.) och han bekräftade också bokningsläget, så jag tror och hoppas att hela staden och kommunen drar nytta av det här.