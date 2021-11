Värsta siffran på länge – så mycket är outhyrt: "Påverkar förstås i pengar"

Vimarhem AB har under många år haft ett väldigt bra uthyrningsläge när det gäller bostadbolagets drygt 1 300 lägenheter. Under 2020 var snittet 12,2 lediga lägenheter per månad och 2019 var det så lågt som 4,8 outhyrda per månad.

I september var det 46 outhyrda lägenheter i beståendet.

– Vi har varit bortskämda med väldigt bra siffror under några år. Normalt ligger det kanske på tio lediga lägenheter, men nu har det ökat de senaste månaderna. Det påverkar förstås i pengar. Det allra bästa är att få in hyresintäkter och det är inget bra när det är noll kronor, säger Vimarhems ordförande Magnus Danlid (C).

En väldigt stor och påtaglig orsak till vakansgraden är att Migrationsverket lämnat ett stort antal lägenheter i Storebro. Det rör sig om 23 lägenheter i Storebro som numera står tomma av den anledningen.

– Vi håller på att utreda underhållsbehovet där och hyr inte ut något. Självklart påverkar det vakansgraden och vi har ytterligare några lägenheter i Storebro som står tomma, säger vd:n Johan Oléhn.

Klart flest i Storebro

32 av de 48 lägenheterna finns i Storebro. I Vimmerby rör det sig om sex, i Södra Vi fyra och i Gullringen två. I Tuna och Locknevi fanns vid tidpunkten en outhyrd lägenhet. 3,6 procent av det totala lägenhetsbeståndet var outhyrt i september.

– Huvudparten av de vakanta lägenheterna finns i Storebro och vi upplever en viss minskning av söktrycket. Vi flaggade för det här inför det här året och har tagit höjd för det. Det följer i stort den utveckling vi förväntat oss och är inga dramatiska förändringar.

Magnus Danlid säger att många av de outhyrda lägenheterna är ettor.

– Viss rörelse är det alltid, men en hel del av de här lägenheterna är ettor. Det har betydelse eftersom efterfrågan på ettor inte är jättestor. Tvåor och treor är mest populärt medan det inte är så stor efterfrågan på fyror heller.

Kan det vara aktuellt att göra om ettor till tvåor där det går?

– På några ställen har vi gjort det, där det går att ta upp en innerdörr till en grannlägenhet men det är inte överallt det stämmer och passar. Ibland blir det för stora projekt och det är inget vi har som strategi. Vi försöker hyra ut de lägenheter vi har, säger Danlid.

"Känner ingen oro"

Vimarhems vd Johan Oléhn tror att en orsak kan vara att det producerats en del bostäder i Vimmerby de senaste åren.

– Samtidigt som vi inte har haft någon större inflyttning. Det innebär att man ska flytta från något och då uppstår en viss rotation. Vissa har flyttat från våra bostäder, men det är inte en så kraftig trend att vi är oroliga.

Känner du någon oro för att det är fler privata projekt på gång?

– Jag känner ingen oro. Det låter kanske naivt, men vi planerar också att bygga inne i stan och det är en typ av bostad vi inte har i dag. Jag tror vi kan hitta en målgrupp för de lägenheterna.

Det gör inte heller Magnus Danlid.

– Vissa kanske tycker det är konstigt att bygga när man har lediga lägenheter, men det är inte riktigt samma typ av bostäder som vi tänkt bygga där. Vi tror att det här verkligen blir attraktiva lägenheter i bra läge. Vi känner oss trygga med att fullfölja den här planen när alla formella bitar är på plats.

För 2020 var budgeten för hyresförluster 2,9 miljoner kronor. Utfallet blev då knappt 2,1 miljoner kronor. Inför 2021 har budgeten höjts ytterligare och ligger på fyra miljoner kronor. Vid augusti månads utgång låg det på drygt 2,1 miljoner kronor.