HON ÄR NY BRYGGMÄSTARE PÅ ÅBRO BRYGGERI: "ETT HEDERSUPPDRAG"

Lennarth Anemyr går i pension efter 40 inflytelserika år på Åbro Bryggeri och lämnar över ansvaret som huvudbryggmästare till Åsa Johansson. Hon har arbetat på Åbro sedan 2004 och har bryggmästarexamen från Bryggerihögskolan i Köpenhamn.

Åsa Johansson är redo att ta över stafettpinnen som huvudbryggmästare.

"Lennarth och jag har jobbat ihop i olika konstellationer under hela min tid på Åbro och hans långa erfarenhet som han har delat med sig av kommer jag ha stor nytta av i min nya roll som huvudbryggmästare", säger Åsa Johansson om sin företrädare i ett pressmeddelande.

"Ett hedersuppdrag"

Åsa Johansson anställdes av Gunnel Lycksell och Albert Wiesgickl 2004 när hon var nyutbildad kemiingenjör och sökte anställning på laboratoriet. När Åsa hade jobbat ett par år på Åbro så växte viljan att bygga på sina kunskaper ytterligare inom öl och hon vidareutbildade sig till Bryggmästare vid Bryggerihögskolan i Köpenhamn. Åsa fick sin examen under 2010 och har fram tills nu varit processchef på bryggeriet. Under 2013 fick hon ta fram sitt första egna ölrecept, en väldigt uppskattad Bryggmästarens Amber (Special Edition). Hennes ölintresse har bara växt sig starkare under hennes tid på Åbro Bryggeri och hon tycker att det är spännande att både prova nya sorter och ta fram nya produkter.



"Det är ett hedersuppdrag att få ta vidare allt det arbete som Albert och Lennarth har gjort samt att få sätta min egen prägel framåt. Min passion för öl växer sig starkare för varje dag och det kommer att bli en spännande utmaning att ta huvudbryggmästarrollen, vilket jag verkligen ser fram emot. Jag känner stor stolthet över att få representera Åbro bryggeri med den här tjänsten på de olika sätt som kommer att krävas", säger Åsa Johansson i pressmeddelandet.